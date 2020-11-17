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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan flaş açıklamalar

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.11.2020 18:36 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan flaş açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor.

Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız.

Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımız ile STK'ler ve iş dünyamızla bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz. Ortak akılla gerekli düzenlemeleri yapacağız.

İstişareye sonuna kadar açık olacağız. Hiçbir vatandaşımızın kafasında en ufak bir kaygı olmasın. Kapılarımız 24 saat açık olacak.

Türkiye, yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bu noktada atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız.

(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim.

Merkez Bankası Kanun'u açık, elbette bağımsızdır. Bu konuda daha fazla söyleyecek bir şeyim yok."

(AA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
geçin bunları. sizin vizyonumuz yeterli değil. Türkiye yi rahat bırakın. suyun önünü tıkamayın ki su aksın, yatağını bulsun.
laf değil icraat sayın bakanım
bakalım siz nereye kadar götürecrksiniz sağlık sorununuz varsa yapmayın bu işi
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