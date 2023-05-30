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Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? Merkez Bankası döviz rezervlerine dikkat çektiler: 'Ortodoks politikaya dönüşün emaresi...'

30.05.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalar seçim belirsizliğinin kalkmasının ardından dün pozitif bir havaya bürünse de ekonomistler asıl fiyatlamanın yeni ekonomi yönetiminin belirlenmesinin ardından başlayacağının altını çiziyor. Bu kapsamda en önemli koltuklardan biri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı olacak. ‘Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak?’ konusu merak edilirken ekonomistler Merkez Bankası döviz rezervlerine dikkat çekiyor. Ancak kısa vadede ortodoks politikalara dönüşün olmayacağını belirtiyorlar.

Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? Merkez Bankası döviz rezervlerine dikkat çektiler: 'Ortodoks politikaya dönüşün emaresi...'

Türkiye 14 Mayıs’ta ise yeni milletvekillerini belirlerken, 28 Mayıs’taki ikinci tur seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam etme kararı aldı. Piyasalarda Türk Lirası varlıklarda seçim sonuçlarının fiyatlaması farklı oldu. Borsa İstanbul seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla ilk işlem gününde sert bir yükseliş yakalarken, Türk Lirası dolar ve euro karşısında düşüşe geçti. Ekonomistler piyasaların yeni ekonomi yönetimini beklediğine dikkat çekerken, bir süre daha yüksek risk primi, yüksek döviz kurları ve dengelenme arayışında borsa fiyatlaması görüleceğini ifade etti.

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İKİ SEÇİM ARASI DOLAR/TL’DEKİ YÜKSELİŞ YÜZDE 2,5

Ekonomi Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın haberine göre, bu yıl dolar, TL karşısında yüzde 7,44 yükseldi ve bir yıllık yükseliş ise yüzde 23,95 oldu. Bu ay TL karşısında yüzde 3,37 artan dolar, seçimlerin ilk turu öncesinden bugüne ise yüzde 2,5 yükseldi.

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MERKEZ BANKASI’NIN NET REZERVLERİ 21 YIL SONRA EKSİDE

Merkez Bankası ise TL’deki değer kaybını kontrol altında tutabilmek için yoğun rezerv satışı gerçekleştirdi. Bu nedenle 19 Mayıs haftasında 2002’den bu yana ilk kez net uluslararası rezervler eksiye döndü. Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervler -151.3 milyon dolara geriledi. 12 Mayıs haftasında net uluslararası rezervler 2.33 milyar dolar seviyesindeydi. Bu bir haftada yaklaşık 2.5 milyar dolarlık net uluslararası rezerv kaybının yaşandı. Merkez Bankası net uluslararası rezervleri seçimlerin ilk turundan önceki haftada da 4.45 milyar dolar ile keskin bir düşüş kaydetmişti. Net uluslararası rezervler yılın başından beri geçen 20 haftanın 14'ünde geriledi. Yıl başından bu yana net rezervlerdeki toplam düşüş 27.7 milyar doları buldu. Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi geçen hafta -60.3 milyar dolara geriledi.

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RİSK PRİMİ 7 AYIN ZİRVESİ SONRASI YATAY

Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi de seçim sürecinde dalgalı hareket etti. Seçimlerin ilk turu öncesinde 500 baz puanın altına gerileyen CDS’ler ikinci tur öncesinde ise 720 baz puana kadar çıkarak 7 ayın zirvesini görmüştü. Sonraki günlerde hafif gerileyen ve 700 baz puanın altına inen CDS dün ise yatay hareket etti ve 664 baz puan seviyelerinde kaldı.

BORSA İSTANBUL’DA SEÇİM SONRASI HIZLI YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul ise bu yıl kayıpla açtı ve seçimlere kadar da yön çok değişmedi. Ancak ilk tur öncesinde bankacılık ve holding endeksleri öncülüğünde yabancının da kısmi alımıyla yükselen Borsa İstanbul BİST100 endeksi ikinci tura kadar ise oldukça volatil seyretti. Dün ise seçim belirsizliğinin en azından yerel seçimlere kadar ortadan kalkmasıyla güne güçlü alımlarla başlandı. BİST100 endeksi yüzde 5’e yakın getiri sağlarken pozitif hava tüm endekslere yayıldı. Borsada yabancı payı ise yüzde 27,62 ile tarihi en düşük seviyesinde bulunuyor.

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EKONOMİ POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENTİSİ

Piyasalarda fiyatlamalar bu şekilde gerçekleşirken uzmanların en dikkat ettiği konuların başında negatif rezervler geliyor. En büyük endişe kaynağını oluşturan net uluslararası rezervlerin negatif olması ekonomistler tarafından politikalarda değişiklik beklentisine yol açtı.

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HAZİNE VE MALİYE BAKANI KİM OLACAK?

Şu an mevcut ekonomik politikaların süreceği ya da ortodoks politikalara dönüleceği yönünde bir yorum yapmanın mümkün olmadığını dile getiren uzmanlar Merkez Bankası döviz rezervleri, mevduat/kredi faizleri ve Türkiye’nin risk primindeki seyir nedeniyle bazı politikaların gözden geçirilmesini bekliyor. Bu yönde ilk sinyalin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanacak isim ile görüleceğini vurgulayan uzmanlar, kısa vadede ortodoks politikalara hızla geri dönülmesi olasılığını düşük gördüklerini, bu nedenle ilk olarak piyasalarda yeni bir dengelenme arayışı olacağını kaydetti. Uzmanlara göre dengeleme kendini ilk olarak daha yüksek kur seviyeleri olarak gösterecek ancak gerileyen enerji fi yatları ile azalan cari açık ve yaz ayları ile artacak turizm gelirleri bu yükselişin yine sınırlı ve kontrollü olmasını sağlayacak.

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"POLİTİKALARIN DEĞİŞECEĞİNE DAİR EMARE GÖRÜLMÜYOR"

Ekonomist Orkun Gödek, “Hepimiz için mevcut makro başlıkların yanında kısa vadeli işlemlerin ana odak noktaları kurulacak olan yeni ekonomi takımı, muhtemel atamalar ve bu sürecin getirebileceği çokça tartışılan politika değişiklikleri olasılığı olacak” derken Ekonomist Doç. Dr. Atılım Murat ise şunları kaydetti:

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“Piyasada henüz yeni bir haber akışı yok sadece spekülasyonlar var. Seçim öncesi cuma günü kamu kurumlarının alımları yoğundu, hem Varlık Fonu hem Ziraat Yatırım alım yaptı. Cuma günkü hareket merak etmeyin biz buradayız mesajıydı. Çünkü baştan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanmasının mevcut politikalar devam edecek diye borsa için negatif algılandığı belirtiliyordu. Ancak alımlarla endeksin çökmesine izin vermeyiz mesajı verildi. Dün de yine yerli alımı görsek de bu kurumlar piyasada alımdaydılar. Ayrıca piyasanın döviz kuruyla ilgili beklentisi yukarı yönlü olduğu için döviz geliri yüksek olan şirketlerin hisselerine de alımlar geliyor. Bu da endekse ciddi artış sağladı. Politikaların değişeceğine dair ise herhangi bir emare yok. Piyasa önce bakanlık koltuğuna kimin atanacağını görmek isteyecektir.”


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı

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