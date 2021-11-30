Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan 'büyüme' açıklaması

Türkiye ekonomisi, 2021'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme kaydetti. Büyüme verisinin ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Elvan'ın açıklaması şöyle:

Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır.

Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir.



