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Türkiye'nin 3. Çeyrek büyüme rakamları açıklandı

30.11.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü.

Türkiye'nin 3. Çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme rakamları açıklandı. Buna göre ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü.

Türkiye ekonomisi, 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyümüştü.

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