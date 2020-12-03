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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan enflasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.12.2020 12:20 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bugün açıklanan enflasyon verileriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Elvan, 'Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan enflasyon açıklaması


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