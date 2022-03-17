Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den döviz ve enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içerisinde düzenlenen Yeşil Finansman Konferansında konuştu.Bakan Nebati, "Enflasyonu kalıcı olarak düşürmede kararlıyız" açıklamasında bulundu.

**Bakan Nebati'nin yatırımcılara seslenirken konuşmasında öne çıkanlar ise şöyle:

ENFLASYON VE DÖVİZ KURU MESAJI

Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek konusunda kararlıyız. Döviz kurları enflasyonda belirleyici, KKM ile finansal istikrarda önemli ilerleme sağlandı. KKM büyüklüğü 10 Mart itibariyle 557 milyar TL’ye ulaştı. Yeşil dönüşüm ile karbonsuz bir ekonomi hedefimiz var. Ülkemize daha fazla yeşil finansman çekilmesine önem veriyoruz. Yeşil finansman mimarisini ileri taşıyacak önemli düzenlemeler hayata geçirdik.

İHRACAT VE BÜYÜME

Türkiye, 2021 yılında gerçekleştirdiği yüzde 11 büyüme ile G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Dünya genelindeki olumsuz koşullara rağmen, 2022 yılına ait ilk veriler ekonomimizdeki büyüme trendinin devam edeceğini göstermektedir. İhracatımız 2021 yılında yüzde 32,8 artış göstererek 225 milyar doları geçmiş ve böylece tarihteki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. İhracattaki artış eğilimi bu yıl da devam etmekte olup, 2022 yılı Şubat ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat 231,9 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.

KKM HESAPLARINDA BİRİKEN TUTAR ARTIŞ GÖSTERDİ

Kur korumalı TL mevduat ve katılım hesaplarına yönelik uygulamamız sonucunda finansal istikrarın sağlanmasında önemli bir ilerleme sağlanmıştır. 10 Mart 2022 tarihi itibarıyla bu hesapların toplam tutarı 557 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde uygulamayı planladığımız ilave yapısal politikalarla bu yöndeki kararlı adımlarımızı daha da hızlandırmayı hedefliyoruz. Bu maksatla, KDV sisteminin sadeleştirilmesi, gelir endeksli senet ihracı ve öncelikli sektör kredi programları gibi çeşitli uygulamaları devreye almayı planlıyoruz. Yaklaşımımız, bu süreçte Türk ekonomisinin yeşil dönüşümünü hızlandırarak, karbonsuz bir ekonomik kalkınma ve büyüme modeli oluşturmak yönündedir.

