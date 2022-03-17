FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den döviz ve enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den döviz ve enflasyon açıklaması

17.03.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da yatırımcılarla buluştu. Burada enflasyon ve döviz kurlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Nebati 'enflasyonu kalıcı olarak düşürmekte kararlıyız' sözlerini yineledi. Nebati ayrıca KKM hesaplarına ilişkin, "10 Mart 2022 tarihi itibarıyla bu hesapların toplam tutarı 557 milyar TL düzeyine ulaşmıştır" bilgisini de paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den döviz ve enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içerisinde düzenlenen Yeşil Finansman Konferansında konuştu.Bakan Nebati, "Enflasyonu kalıcı olarak düşürmede kararlıyız" açıklamasında bulundu.

**Bakan Nebati'nin yatırımcılara seslenirken konuşmasında öne çıkanlar ise şöyle:

ENFLASYON VE DÖVİZ KURU MESAJI

Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek konusunda kararlıyız. Döviz kurları enflasyonda belirleyici, KKM ile finansal istikrarda önemli ilerleme sağlandı. KKM büyüklüğü 10 Mart itibariyle 557 milyar TL’ye ulaştı. Yeşil dönüşüm ile karbonsuz bir ekonomi hedefimiz var. Ülkemize daha fazla yeşil finansman çekilmesine önem veriyoruz. Yeşil finansman mimarisini ileri taşıyacak önemli düzenlemeler hayata geçirdik.

İHRACAT VE BÜYÜME

Türkiye, 2021 yılında gerçekleştirdiği yüzde 11 büyüme ile G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Dünya genelindeki olumsuz koşullara rağmen, 2022 yılına ait ilk veriler ekonomimizdeki büyüme trendinin devam edeceğini göstermektedir. İhracatımız 2021 yılında yüzde 32,8 artış göstererek 225 milyar doları geçmiş ve böylece tarihteki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. İhracattaki artış eğilimi bu yıl da devam etmekte olup, 2022 yılı Şubat ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat 231,9 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.

KKM HESAPLARINDA BİRİKEN TUTAR ARTIŞ GÖSTERDİ

Kur korumalı TL mevduat ve katılım hesaplarına yönelik uygulamamız sonucunda finansal istikrarın sağlanmasında önemli bir ilerleme sağlanmıştır. 10 Mart 2022 tarihi itibarıyla bu hesapların toplam tutarı 557 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde uygulamayı planladığımız ilave yapısal politikalarla bu yöndeki kararlı adımlarımızı daha da hızlandırmayı hedefliyoruz. Bu maksatla, KDV sisteminin sadeleştirilmesi, gelir endeksli senet ihracı ve öncelikli sektör kredi programları gibi çeşitli uygulamaları devreye almayı planlıyoruz. Yaklaşımımız, bu süreçte Türk ekonomisinin yeşil dönüşümünü hızlandırarak, karbonsuz bir ekonomik kalkınma ve büyüme modeli oluşturmak yönündedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?
Ehliyetlerle ilgili önemli gelişme! Bu tarihi kaçırmayın... Ceza geliyorEhliyetlerle ilgili önemli gelişme! Bu tarihi kaçırmayın... Ceza geliyor
Motorin fiyatına indirim geldi!Motorin fiyatına indirim geldi!
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Fahiş kiraya Bakanlık 'dur' diyecek: İşte atılacak adımlar...

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Fahiş kiraya Bakanlık 'dur' diyecek: İşte atılacak adımlar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İbn-i Sina reçetesi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina reçetesi: Cinsel gücü artırmak için...

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.