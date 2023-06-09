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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildi

09.06.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek'ten ilk hamle geldi. Şimşek'in gelecek hafta bankalar ile bir araya geleceği duyuruldu. Toplantıya ilişkin üst düzey bir bankacı, "Bu doğal olarak yapılması gereken bir toplantı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin ardından oluşturacağı kabine özellikle ekonomi ile ilgili atacağı adımlar merak ediliyordu. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'i, MB Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ı getirdi.

"RASYONEL ZEMİNE DÖNME DIŞINDA BİR SEÇENEK KALMAMIŞTIR"

Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki devir teslim töreninde "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır" açıklamasını yapmıştı. Şimşek sosyal medyadaki paylaşımında ise "Öngörülebilirliği artıracak kurallar temelinde politika yapıcılığına bağlılığımızı teyit ediyoruz" demişti.

ŞİMŞEK'TEN İLK HAMLE GELDİ

Bu gelişmeler sonrasında Şimşek'ten ilk hamle geldi. Reuters, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalar ile gelecek hafta bir araya geleceğini duyurdu.

PERŞEMBE GÜNÜ YAPILMASI BEKLENİYOR

Alınan bilgiye göre, Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği'ne (TBB) üye bankalar arasında görüşmenin önümüzdeki hafta Perşembe günü yapılması bekleniyor. Üst düzey bir bankacı, "Bu doğal olarak yapılması gereken bir toplantı" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı

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