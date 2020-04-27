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Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 milyon yazılımcı projesinin detaylarını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2020 16:28 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 milyon yazılımcı projesinde yeni Twitter adresini paylaştı. Adreste 9 maddede tarihi projenin tüm detayları paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 milyon yazılımcı projesinin detaylarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Twitter adresinden 1 milyon yazılımcı projesi hakkında "Ülkemizi yazılım sektöründe dünyanın lider ülkeleri arasına sokacak devrim niteliğindeki #1MilyonYazılımcı projesi hakkında güncel bilgilere @1milyonistihdam hesabımızdan ulaşabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

yazilim

Milyon İstihdam Twitter adresinde 9 maddede tüm detaylar açıklandı:

-Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında #1Milyonİstihdam uygulaması geliştirilmiştir.

  • 1Milyonİstihdam uygulaması, sektörün yazılımcı ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir proje olarak önümüzde durmaktadır. Bu kapsam dahilinde vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması amaçlanmaktadır.

  • BTKAkademi ve #1Milyonİstihdam uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların @BTKAkademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin istihdam uygulaması içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır.

  • CV havuzunda ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli bir referans olacaktır. #1Milyonİstihdam

  • Katılmak isteyenler https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr adresinden kayıt olup CV bilgilerini doldurduktan sonra @BTKAkademi üzerinden eğitimlere katılabileceklerdir.

-#1Milyonİstihdam kapsamında https://btkakademi.gov.tr/portal/ adresinde 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim videosu bulunmaktadır. Yıl sonuna kadar eğitim videosu 100’e çıkacaktır.

-Tamamlanan eğitimler ve başarı dereceleri, sistemdeki özgeçmişlere otomatik olarak işlenecektir. Programı tamamlayanlar; bilgi güvenliğinden, veri analistliğine, siber güvenlikten, yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilme imkanı kazanacaktır.

  • Bu 15 farklı uzmanlık alanı; #1Milyonİstihdam #1milyonyazılımcı


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yazılımcı,

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