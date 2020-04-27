Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 milyon yazılımcı projesinin detaylarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Twitter adresinden 1 milyon yazılımcı projesi hakkında "Ülkemizi yazılım sektöründe dünyanın lider ülkeleri arasına sokacak devrim niteliğindeki #1MilyonYazılımcı projesi hakkında güncel bilgilere @1milyonistihdam hesabımızdan ulaşabilirsiniz" açıklamasında bulundu.
Milyon İstihdam Twitter adresinde 9 maddede tüm detaylar açıklandı:
-Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında #1Milyonİstihdam uygulaması geliştirilmiştir.
CV havuzunda ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli bir referans olacaktır. #1Milyonİstihdam
-#1Milyonİstihdam kapsamında https://btkakademi.gov.tr/portal/ adresinde 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim videosu bulunmaktadır. Yıl sonuna kadar eğitim videosu 100’e çıkacaktır.
-Tamamlanan eğitimler ve başarı dereceleri, sistemdeki özgeçmişlere otomatik olarak işlenecektir. Programı tamamlayanlar; bilgi güvenliğinden, veri analistliğine, siber güvenlikten, yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilme imkanı kazanacaktır.
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