FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası (sukuk) ihraç edildiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ihraç sonucuna ilişkin bilgi verildi.

Uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edildiği belirtilen açıklamada, 5 yıl vadeli ihracın tutarının 2,5 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Sertifikanın kira oranının yüzde 6,75, getiri oranının yüzde 6,85 olduğu kaydedilen açıklamada, ihraç tutarının 1 Temmuz'da hesaplara gireceği ifade edildi.

Açıklamada, ihraca 119 yatırımcının, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterdiğine dikkati çekildi.

Kira sertifikasının yüzde 57'sinin Orta Doğu, yüzde 17'sinin Birleşik Krallık, yüzde 14'ünün ABD, yüzde 7'sinin diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ünün Türkiye ve yüzde 1'inin diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldığı vurgulanan açıklamada, bu kira sertifikasıyla 2025'te uluslararası sermaye piyasalarından 7 milyar dolar tutarında finansman sağlandığı bildirildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları

Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet Bakanı yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı!

Adalet Bakanı yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı!

Kabus giderek büyüyor: Can almaya devam ediyor!

Kabus giderek büyüyor: Can almaya devam ediyor!

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

Tarlada milyonlar yatıyor! Nöbet tutuyorlar

Tarlada milyonlar yatıyor! Nöbet tutuyorlar

Dev indirim geliyor! Tabelada rakamlar bambaşka olacak

Dev indirim geliyor! Tabelada rakamlar bambaşka olacak

Togg için hurda desteği yolda! 1 milyon TL'ye kadar hibe, yalnızca 400 bin TL ödeyip...

Togg için hurda desteği yolda! 1 milyon TL'ye kadar hibe, yalnızca 400 bin TL ödeyip...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.