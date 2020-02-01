FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta 4 ihale düzenleyecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2020 12:40 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelecek hafta 4 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 ve 4 Şubat'ta 4 tahvil ihalesi düzenlenecek.

3 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek ilk ihalede, 14 ay (434 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede 7 yıl (2464 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

4 Şubat Salı günkü ilk ihalede ise 2 yıl (623 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

Salı günü yapılacak diğer ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
İstanbul’un enflasyonu ocakta arttı!İstanbul’un enflasyonu ocakta arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi,

En Çok Okunan Haberler

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam

Faturaların tahsilatı 90 gün süreyle ertelendi

Faturaların tahsilatı 90 gün süreyle ertelendi

100 bin TL’ye kadar alınacak ikinci el araç listesi

100 bin TL’ye kadar alınacak ikinci el araç listesi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turkcell’den Türkiye’nin ilk 5G canlı yayını

Turkcell’den Türkiye’nin ilk 5G canlı yayını

İstanbul’un enflasyonu ocakta arttı!

İstanbul’un enflasyonu ocakta arttı!

Dolandırıcılar, KOSGEB Başkanı’na da “krediniz hazır” mesajı atmışlar

Dolandırıcılar, KOSGEB Başkanı’na da “krediniz hazır” mesajı atmışlar

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik! TBMM'de kabul edildi

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik

Kapadokya, bu yıl 5 milyon turist bekliyor

Kapadokya, bu yıl 5 milyon turist bekliyor

TESK Başkanı Palandöken:, “Esnaf ve çiftçi önce sicil düzenlemesi bekliyor”

TESK Başkanı Palandöken:, “Esnaf ve çiftçi önce sicil düzenlemesi bekliyor”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.