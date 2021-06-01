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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Maliyesi Raporu’nun ilkini paylaştı

01.06.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Mart’ta açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin hedefleri arasında yer alan ve üçer aylık dönemler halinde kamuoyuna duyurulacak olan "Kamu Maliyesi Raporu"nun ilki, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Maliyesi Raporu’nun ilkini paylaştı

Rapor, bütçe uygulama sonuçları, kamu mali politikası gelişmeleri ve hedeflerini içeriyor.

Yılın ilk çeyreğine ilişkin bilgilere yer verilen raporun bu döneme ait makroekonomik gerçekleşme ve görünüm bölümünde büyüme, istihdam, cari denge, enflasyon ve bankacılık sektörü gibi makroekonominin temel konu başlıkları altında küresel ve yurt içi ekonomik gelişmeler ile beklentiler ve riskler ele alınıyor.

YIL SONU TAHMİNLERİNE YER VERİLDİ

Kamu maliyesine ilişkin gelişmelerinin olduğu bölümde de kamu maliyesi politikalarının temel perspektifi ile bütçe gelir-gider gerçekleşmeleri ve yıl sonu tahminlerine yer veriliyor.

Makroekonomik gelişmelere bağlı riskler ile bütçe kaynaklı risklerin bütçe dengesi, finansman ve borç stokuna etkisi de analiz ediliyor.

Raporda salgının etkilerinin azaltılması amacıyla sağlanan desteklere ilişkin bilgiler de detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Ayrıca raporda kamu işletmelerine ilişkin bilgilere yer verilirken borç stokunun makroekonomik şoklara duyarlılığı da inceleniyor. (AA)

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Recep Tayyip Erdoğan
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