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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek iddialarına yanıt! 'Son bir kez açıklama yapmak zarureti hasıl oldu'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.07.2024 14:44
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e dair iddialara yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gerçek sözleşme bedeli iddia edilen rakamın aksine piyasa fiyatları düzeyinde ve iddia edilen rakamlara oranla çok cüzidir." denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek iddialarına yanıt! 'Son bir kez açıklama yapmak zarureti hasıl oldu'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in evinde yapılan tadilata yönelik iddialarına yanıt verildi. Bakanlık iddialar hakkında 'gerçek dışı' açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Ali Mahir Başarır’ın bahsettiği işlerden doğru olan ve halen devam eden tek kalem, güneş enerjisi işidir, bu işin maliyet bedeli olarak iddia edilen rakam çok afakidir. Zira gerçek sözleşme bedeli iddia edilen rakamın aksine piyasa fiyatları düzeyinde ve iddia edilen rakamlara oranla çok cüzidir." ifadelerine yer verildi.

"SON BİR KEZ AÇIKLAMA YAPMA ZARURETİ DOĞDU"

Açıklamada, "CHP Milletvekili Sayın Ali Mahir Başarır, 04/07/2024 günü Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile ilgili “bir iddiaya göre” diyerek mesnetsiz iddialarda bulunmuş, bu iddialara aynı gün basın açıklaması ile cevap verilmişti. Adı geçen Sayın Vekil bu defa 08/07/2024 günü gerçek dışı iddialarını genişleterek kamuoyunun ilgisini çekmeye devam etmeye çalışmıştır. Bu nedenle son kez bir açıklama yapmak zarureti hasıl olmuştur" denildi.

"EVİN İÇİNDE SON 10 YILDA ÖNEMLİ HERHANGİ BİR TADİLAT YAPILMADI"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

1-Sayın Bakanımızın evinin içinde, son on yıl içinde önemli herhangi bir tadilat yapılmamıştır.

2-Sayın Bakanımızın evinin içindeki mutfağında da herhangi bir tadilat, bakım-onarım yapılmamıştır, satın alındığı haliyle kullanılmaktadır.

3-Evin zemin katında ortaya çıkan nem sorunu, Sayın Bakanımızın görevde olmadığı 2020-2021 döneminde yapımcı firma tarafından su izolasyonu yapılarak sorun giderilmiştir.

4-Evin önündeki güneş enerjili otogaraj ile ilgili iddialara gelince; 2023 yılı mart ayında, Sayın Bakanımız, evinde yenilenebilir enerjiden faydalanmak için iki araçlık otopark alanının üstüne, dört tarafı açık, yaklaşık 40 m2’lik yüzeyde çelik donatı üzerine 9,8 kw, güneş panelleri ve evin çatısı üzerine 10,2 kw güneş enerji panelleri monte etmek ve üretime geçirmek üzere, toplam 20 Kw güneş enerji sistemi yapılması için kamu ile işi olmayan, Ankara merkezli, güneş enerjisi konusunda uzman bir firmayla sözleşme imzalamıştır. Projenin otopark üstü tamamlanmış olup çatı üstü imalat işi ise çatının güçlendirme ihtiyacı nedeniyle halen devam etmektedir.

"BAŞARIR’IN BAHSETTİĞİ İŞLERDEN DOĞRU OLAN VE HALEN DEVAM EDEN TEK KALEM, GÜNEŞ ENERJİSİ İŞİDİR"

5-Bu çerçevede Sayın Ali Mahir Başarır’ın bahsettiği işlerden doğru olan ve halen devam eden tek kalem, güneş enerjisi işidir, bu işin maliyet bedeli olarak iddia edilen rakam çok afakidir. Zira gerçek sözleşme bedeli iddia edilen rakamın aksine piyasa fiyatları düzeyinde ve iddia edilen rakamlara oranla çok cüzidir.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Ali Mahir Başarır Mehmet Şimşek iddia
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