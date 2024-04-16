Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kredi açıklaması: "İstanbul Sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yok"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası'dan edinilecek finansmanın kullanımına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dünya Bankası (DB) ve Türkiye arasındaki beş yıllık işbirliğinin yol haritası niteliğindeki Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) dokümanına ilişkin sosyal medyada dolaşan iddialar asılsız ve mesnetsizdir." denildi.

"KAYNAKLARIN PROJE DIŞINDA KULLANIMI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Açıklamada, "1947 yılında üye olduğumuz Dünya Bankası’ndan bugüne kadar toplamda 52 milyar dolar finansman sağlanmıştır. Söz konusu finansman kalkınma önceliklerimiz kapsamında ilgili kuruluşlarımız ve DB tarafından ortaklaşa geliştirilen projeler kapsamında kullanılmaktadır. DB’den sağlanan kaynakların proje amacının dışında kullanımı söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

"TOPLUMUN ORTAK ÇIKARI GÖZETİLMEKTE"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

DB kredileri yoksulluğun azaltılması ve refahın eşit paylaşılması odağında sürdürülebilir büyümeyi hedeflemekte olup; bu kaynakların kullanımında toplumun ortak çıkarı gözetilmektedir.

"BU KREDİLERİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE LGBT İLE İLİŞKİSİ YOK"

CPF programında geçen “kırılgan gruplar” esas itibarıyla yeşil dönüşümden olumsuz etkilenecek meslek gruplarında çalışanlar ile finansmana erişimde zorluklarla karşılaşanları ifade etmektedir. DB projeleri ile söz konusu gruplara beceri kazandırılarak üretime dahil edilmesi ve böylece istihdamın artırılarak yoksulluğun azaltılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu kredilerin İstanbul sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur.

Avrupa Birliği’nden sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında sağlanan hibe desteğinin kullanımında Dünya Bankası önemli bir rol oynamaktadır. CPF dokümanında bu gibi desteklere ilişkin göstergeler de takip edilmektedir. Ancak yeni CPF dokümanında sığınmacılar özelinde DB’den sağlanacak herhangi bir kredi bulunmamaktadır.

Geçmişte olduğu gibi Dünya Bankası ile kalkınma hedeflerimizin desteklenmesinde birlikte çalışmaya ve geliştirdiğimiz büyük projelerimiz ile katma değer üretmeye devam edeceğiz."







