FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kredi açıklaması: "İstanbul Sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yok"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kredi açıklaması: "İstanbul Sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yok"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.04.2024 16:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) dokümanına ilişkin sosyal medyadaki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Bakanlıktan, "Bu kredilerin İstanbul Sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur." açıklaması yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kredi açıklaması: "İstanbul Sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yok"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası'dan edinilecek finansmanın kullanımına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dünya Bankası (DB) ve Türkiye arasındaki beş yıllık işbirliğinin yol haritası niteliğindeki Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) dokümanına ilişkin sosyal medyada dolaşan iddialar asılsız ve mesnetsizdir." denildi.

"KAYNAKLARIN PROJE DIŞINDA KULLANIMI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Açıklamada, "1947 yılında üye olduğumuz Dünya Bankası’ndan bugüne kadar toplamda 52 milyar dolar finansman sağlanmıştır. Söz konusu finansman kalkınma önceliklerimiz kapsamında ilgili kuruluşlarımız ve DB tarafından ortaklaşa geliştirilen projeler kapsamında kullanılmaktadır. DB’den sağlanan kaynakların proje amacının dışında kullanımı söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

"TOPLUMUN ORTAK ÇIKARI GÖZETİLMEKTE"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

DB kredileri yoksulluğun azaltılması ve refahın eşit paylaşılması odağında sürdürülebilir büyümeyi hedeflemekte olup; bu kaynakların kullanımında toplumun ortak çıkarı gözetilmektedir.

"BU KREDİLERİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE LGBT İLE İLİŞKİSİ YOK"

CPF programında geçen “kırılgan gruplar” esas itibarıyla yeşil dönüşümden olumsuz etkilenecek meslek gruplarında çalışanlar ile finansmana erişimde zorluklarla karşılaşanları ifade etmektedir. DB projeleri ile söz konusu gruplara beceri kazandırılarak üretime dahil edilmesi ve böylece istihdamın artırılarak yoksulluğun azaltılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu kredilerin İstanbul sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur.

Avrupa Birliği’nden sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında sağlanan hibe desteğinin kullanımında Dünya Bankası önemli bir rol oynamaktadır. CPF dokümanında bu gibi desteklere ilişkin göstergeler de takip edilmektedir. Ancak yeni CPF dokümanında sığınmacılar özelinde DB’den sağlanacak herhangi bir kredi bulunmamaktadır.

Geçmişte olduğu gibi Dünya Bankası ile kalkınma hedeflerimizin desteklenmesinde birlikte çalışmaya ve geliştirdiğimiz büyük projelerimiz ile katma değer üretmeye devam edeceğiz."

Bakan Şimşek'ten de gerginlik iddialarına yanıt! 'Bir süredir yalan haberlerle...' Bakan Şimşek'ten de gerginlik iddialarına yanıt! 'Bir süredir yalan haberlerle...'


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Uraloğlu bayram sonrası verileri paylaştı: 6 milyondan fazla kişi uçakla seyahat ettiBakan Uraloğlu bayram sonrası verileri paylaştı: 6 milyondan fazla kişi uçakla seyahat etti
ABD'de konut başlangıçları beklentilerin altındaABD'de konut başlangıçları beklentilerin altında
IMF raporunda Türkiye detayı! IMF raporunda Türkiye detayı!
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Dünya Bankası lgbt
En Çok Okunan Haberler
Bunalıma girince akrep yiyerek intihar etti

Bunalıma girince akrep yiyerek intihar etti

Görüntüler gündem olmuştu! Akıbetleri belli oldu: 3 polis görevden uzaklaştırıldı

Görüntüler gündem olmuştu! Akıbetleri belli oldu: 3 polis görevden uzaklaştırıldı

Kürsüden çok konuşulacak 'emekli maaşı' hesabı: Yok dedikleri paranın 2 katı

Kürsüden çok konuşulacak 'emekli maaşı' hesabı: Yok dedikleri paranın 2 katı

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Kirayı sakın böyle ödemeyin! İspat edemeyince hem evinden oldu, hem borçlu çıktı

Kirayı sakın böyle ödemeyin! İspat edemeyince hem evinden oldu, hem borçlu çıktı

Benzinin 45 lira olmasının sorumlusunu böyle haykırdı

Benzinin 45 lira olmasının sorumlusunu böyle haykırdı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.