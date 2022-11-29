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Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Dikkat yarın son gün!

29.11.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, Muhasebe Denetmen Yardımcısı ilanının yayınlanmasının ardından başvuruda bulunmayı düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Muhasebe Denetmen Yardımcısı pozisyonu için en az 75 KPSS puanı isteniyor. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte konuya ilişkin detaylar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmen Yardımcısı başvuru ekranı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Dikkat yarın son gün!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 50 Muhasebe Denetmen Yardımcısı alınacak. Yapılan açıklama sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları merak konusu oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Muhasebe Denetmen Yardımcısı pozisyonu için son başvuru günü 30 Aralık Çarşamba. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmen Yardımcısı başvuru ekranı...

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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA 50 MUHASEBE DENETMEN YARDIMCISI ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; taşra teşkilatında görevlendirmek üzere toplamda 50 Muhasebe Denetmen Yardımcısı alacak. Adaylardan en az 75 KPSS puan şartı aranıyor. Öte yandan başvuruda bulunacak kişilerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisadi ve idaribilimler, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmaları gerekiyor.

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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBE DENETMEN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisadi ve idarî bilimler, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

  • ÖSYM'nin 2021 veya 2022 yılında yaptığı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP47 veya KPSSP48 puan türünden en az 75 (Yetmiş beş) puana sahip olmak (Adaylar başvurularını belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),

  • Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

  • Daha önce giriş sınavına en fazla iki kez katılmış olmak, e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBE DENETMEN YARDIMCILIĞI BAŞVURU EKRANI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBE DENETMEN YARDIMCILIĞI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı KPSS hazine ve maliye bakanlığı personel alımı

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