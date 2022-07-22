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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaştan öneri alacak

22.07.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye katkı sağlamak isteyen vatandaşların, önerilerini Risk Analizi Genel Müdürlüğüne iletebileceğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaştan öneri alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların kayıt dışı ekonomiyle mücadele önerilerini alacak.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, gelir dağılımının, ekonomik büyüme, istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine katkı sağlayan kayıt dışı ekonomi ile mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteğinin büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Vatandaşların, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında hazırlanacak Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı'na (2023-2025) ilişkin eylem önerilerini web sitesindeki formu doldurarak Risk Analizi Genel Müdürlüğüne iletebileceği bilgisi verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kayıt dışı ekonomi az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülke ekonomilerinin takibinde olan ve mücadele edilen bir alan. Kayıt dışı ekonominin azaltılması, gelir dağılımı, ekonomik büyüme, istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, ekonomimizin sağlıklı bir zeminde büyümeye devam etmesini sağlamak amacıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam etmektedir." (AA)

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Hazine ve Maliye Bakanlığı
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