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Hazine ve Maliye Bakanlığından ATM'lerle ilgili vatandaşlara uyarı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.12.2020 11:54 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığını, Elvan'ın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklamasının olmadığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından ATM'lerle ilgili vatandaşlara uyarı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan duyuruda, sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığı belirtildi.

Söz konusu görsellerin tamamıyla kamuoyunu yanıltmaya ve vatandaşları mağdur etmeye yönelik paylaşımlardan ibaret olduğu vurgulanarak, "Sayın Bakanımızın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamaması için resmi kanallar ve hesaplar dışındaki paylaşımları dikkate almaması önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında hukuki işlem başlatıldığı kaydedildi.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sy. CB.'nım bir sorun varsa yine biz çözeriz diyorsunuz ama çözmüyorsunuz, yani yine ipe un seriyorsunuz. Şöyle ki, biz Apartman yönetimlerinin parasını bankadan çekerken bile 3 imza gerekiyor ama siz Bakan veya Kurumların başına Başkan atarken/görevden alırken tek imza yeterli oluyor. Kuvvetler ayrılığını sağlarsanız ve her şeyi bir kişinin iki dudağının arasında olmaktan çıkarırsanız bütün Reformlar kendiliğinden gerçekleşir yoksa yine bir şey değişmez, böyle bir gecede faizi %46 (buda %50 sayılır.) artırmak zorunda kalırsınız. Kurumlara boşuna Reform toplantıları yaptırmayın. Saygılarımla.
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