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Hazine ve Maliye Bakanlığından vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı

12.08.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılara karşı önemli uyarı geldi. Bakanlık kendilerini telefonda avukat olarak tanıtıp haklarında Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığını söyleyerek para göndermelerini isteyen şahıslara karşı vatandaşları uyardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığından son dakika vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kendisini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığa bağlı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulunduklarının ihbar edildiği kaydedildi. Açıklamada, Bakanlığın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerektiği uyarısı yapıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı dolandırıcı
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