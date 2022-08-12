Hazine ve Maliye Bakanlığından vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığından son dakika vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kendisini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığa bağlı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulunduklarının ihbar edildiği kaydedildi. Açıklamada, Bakanlığın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerektiği uyarısı yapıldı. (İHA)

