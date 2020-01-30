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Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün doğrudan satış yöntemiyle 3 Şubat 2020 valörlü, 31 Ocak 2022 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,38 kupon ödemeli 13 bin 677 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,38 kira ödemeli 14 bin 652 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

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altın tahvili, altına dayalı kira sertifikası ihracı, Hazine ve Maliye Bakanlığı,

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