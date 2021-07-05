Haziran ayı enflasyon açıklaması ne olacak? İşte analistlerin tahminleri

Reuters'ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Haziran ayı için yıllık enflasyon tahminleri %15.9 ila %17.54 arasında değişiyor. Aylık enflasyon tahminleri ise %0.50 ila %2 bandında yer alıyor.

"FİYAT ARTIŞLARI HAZİRANA YANSITILABİLİR"

Nisan ayına kadar yedi aylık yükselişin ardından Mayıs'ta da yükseleceği beklentilerinin aksine tüketici enflasyonu 16.59% seviyesine düşmüştü. Ekonomistler bunun sebebinin Mayıs'taki tam kapanma döneminde bazı ürünlere satış yasağı gelmesiyle ertelenen fiyat artışları olduğunu söylerken, bu artışların Haziran ayında yansıtılacağını ifade etmişlerdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden aldığı Mart ortasından beri TL'deki %17'lik değer kaybı, enflasyondaki yükselişin en önemli etkeni olarak öne çıkıyor. Kur, Şubat ortasından beri önce ABD tahvil getirilerinin yükselmesiyle arttı. Daha sonra Erdoğan'ın Ağbal'ı görevden almasıyla kayıplar sert şekilde hızlanmıştı.

Ekonomistler enflasyonda yukarı yönlü riskleri göz önüne alarak yılsonu TÜFE tahminlerini yukarı çekmiş bulunuyor. Tahminler %12.70 ila %15.50 arasında değişirken medyan %15 seviyesinde bulunuyor.

Bu beklenti Nisan anketinde %14, Ağbal görevden alınmadan önce yılbaşında yapılan ilk ankette %10.8 seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası ise yılsonu enflasyon beklentisini Nisan enflasyon raporunda %9.4'ten %12.2'ye çekmişti. TCMB, bu ayki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan haftalık repo faizini %19'da sabit tutmuş, ve enflasyon seviyesinin üzerinde kalmaya devam edeceğini söylemişti.

ANALİSTLER: İNDİRİME KAPI ARALANDI

Ekonomistler, daha önceki aylarda toplantı metninde yapılan bazı değişiklikleri indirime kapı araladığı yönünde yorumlasa da Haziran ayındaki metninde bir sonraki ay için bir indirime dair sinyal almadıklarını söylemişlerdi.

TÜİK, Haziran ayı enflasyon verisini 5 Temmuz Pazartesi günü saat 1000'da açıklayacak.

Kaynak: Reuters



