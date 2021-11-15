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HDP: Asgari ücret 5 bin lira olmalı

15.11.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, asgari ücretten vergi kesintisinin kaldırılması ve 2022 asgari ücretinin net 5 bin lira olması gerektiğini söyledi.

AK Parti'nin ekonomi politikalarını eleştiren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, iktidar milletvekillerinin dahi rahatsızlıklarını dile getirdiklerini belirterek, "Ekonomideki batışı ve krizi artık saklayamıyorlar. Bu çok açık ortada. Kendi milletvekilleri bile bunu söylemekten artık kaçınamıyor" dedi.

BAE PRENSİ İLE GÖRÜŞME: 'SICAK PARA GİRİŞİ SAĞLAYIN MI' DİYECEKSİNİZ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşeceğini ifade eden Oluç, "Ne görüşeceksiniz? 'Bu ekonomiden kurtulmak için sıcak para arayışımız var, bize biraz sıcak para verin. Ülkeye sıcak para girişini sağlayın' mı diyeceksiniz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, tek kişinin yönetimine dayandığını savunan Oluç, "Ama ülkenin ekonomi, sosyal, hukuk, bütün açılardan baktığımızda batışının ve bitişinin esas nedenidir. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mutlaka değiştirilmelidir" değerlendirmesini yaptı.

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Oluç, asgari ücretin yıl başında 385 dolar olduğunu, bugün ise 280 dolara indiğini dile getirerek, 11 ay içerisinde asgari ücrette 100 dolarlık bir düşüş yaşandığını kaydetti. Saruhan Oluç, "Asgari ücretten kesilen vergi kaldırılmalıdır, asgari ücret net 5 bin lira olmalıdır" şeklinde konuştu.

"NE KADAR FAZLA FEZLEKE GÖNDERİRSEK O KADAR TERFİ ALIRIZ' DİYE DÜŞÜNÜYORLAR"

Bazı savcıların yapmaları gereken işleri yapmadığını ve HDP'li milletvekilleri hakkında fezlekeler düzenlediğini iddia eden Oluç, "Ne kadar çok fezleke düzenlersek o kadar çok terfi alırız diye düşünüyorlar. 16 vekilimize 19 fezleke daha göndermişler. Fezleke gönderilmezse haber olacak, gönderilmesinin bir haber değeri kalmadı" dedi.

Partisinin Bismil İlçe Yöneticisi Mehmet Şakir Demir'in bir konuşmasında Selahattin Demirtaş ve tutuklu milletvekilleri için "siyasi rehine" ifadesini kullandığını aktaran Oluç, şunları kaydetti:

SAVCILIĞIN NE YAPACAĞINI MERAK EDİYORUZ

"Gözaltı yapmışlar. Gözaltında sordukları soru ne? 'Hangi devletin kimliğine sahipsiniz?' Soruya bakın. Bu bir cüret mi yoksa bir salaklık mı? Siz devletin hangi karanlık odağı adına çalışıyorsunuz? Size sorulması gereken soru bu. Bu ülkenin onurlu bir yurttaşına 'Hangi devletin kimliğine sahipsiniz?' diye sorma hakkınız yok" diye konuştu.

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Oluç, HDP Şanlıurfa il binasına dün bir saldırı düzenlendiğini ve saldırıyı düzenleyen kişilerin bina kapısına çarpı işareti koyduğunu, duvarına hakaret içeren söylemler yazdığını anlatarak, "Bunlar çevrede bulunan iş yerlerinin kameralarına yansımış. Savcılık izin olmadığı gerekçesi ile bu görüntülerin partiye verilmesine engel çıkarmış. O görüntüler hakkında savcılığın ne yapacağını merak ediyoruz" ifadelerini kullandı. (AA)

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asgari ücret
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