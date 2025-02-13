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'Hem emeklilik maaşı hem çalışıp iş yerinden maaş alma dönemi bitiyor' Kritik tarih! Maaş kesilecek

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
13.02.2025 08:01
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Emeklilikte çifte maaş devri bitiyor. Kritik tarihi SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı. "1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla ilk defa SSK'lı ilk defa Bağkurlu ilk defa memur veya sözleşmeli olarak çalışanlar için söz konusudur" diyen Karakaş "Artık sosyal güvenlik destek birimi ödeyerek hem emeklilik maaşını hem çalıştığınız iş yerinden maaş alma dönemi bitiyor" ifadelerini kullandı.

'Hem emeklilik maaşı hem çalışıp iş yerinden maaş alma dönemi bitiyor' Kritik tarih! Maaş kesilecek

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin sayısı hiç de az değil. Peki, emekli olup çalışanların emekli maaşı kesilecek mi? Emeklilikte çalışma konusuyla ilgili SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan açıklama geldi.

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ÇİFT MAAŞ DÖNEMİ SONA ERECEK

TGRT Haber'de yer alan habere göre; SGK Başuzmanı İsa Karakaş "Emeklilikte çift maaş dönemi bitiyor. Hem emekli maaşını alıp hem çalıştığı iş yerinden maaş alma dönemi bitiyor" dedi. Sigorta girişi 1 Ekim 2008 ve sonrası olanlara kötü haber geldi. Emekli olduktan sonra çalışıp çift maaş alma dönemi sona eriyor.

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Sigortalı işe giriş tarihi 1 Ekim 2008 ve sonrası olanlar emekli olduktan sonra çalışmak istemeleri halinde emekli maaşı alamayacak. Yani çift maaş dönemi sona erecek.

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SAYI 2 MİLYONA YAKIN

Birçok kişi emekli olduğu halde aldığı maaşla geçinemediği için çalışmayı sürdürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun son verilerine göre 1 milyon 943 bin 579 emekli SGK'ya sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor.

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Ancak yasada yapılan değişiklikle 1 Ekim 2008 ve sonrasında işe girenler farklı bir düzenlemeye tabi oldu. Bu kişiler emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederse emekli maaşları kesilecek.

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KİMLER İÇİN GEÇERLİ? KRİTİK TARİH

Karakaş "1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla ilk defa SSK'lı ilk defa Bağkurlu ilk defa memur veya sözleşmeli olarak çalışanlar için söz konusudur. Artık sosyal güvenlik destek birimi ödeyerek hem emeklilik maaşını hem çalıştığınız iş yerinden maaş alma dönemi bitiyor" ifadelerini kullandı.

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ONLARI KAPSAMIYOR

Uygulama yalnızca 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı şekilde çalışmaya başlayanları kapsıyor. Bu tarihten önce emekli olup çalışmaya devam edenlerin ise emekli maaşında herhangi bir kesinti yaşanmayacak.

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Karakaş "Ekim 2008'den önce herhangi bir sigorta girişi olanlar yine emekli oldukları zaman sosyal güvenlik destek primi ödeyerek hem emeklilik maaşını alacaklar hem çalıştıkları iş yerinden maaş alacaklar" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emeklilik
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