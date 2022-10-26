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Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

26.10.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-Devlet üzerinden yeni hizmetlerin duyurulmasıyla birlikte yeni haberler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın kullandığı e-Devlet'le ilgili uyarı geldi. Taşınma nedeniyle ikametgahını değiştiren vatandaşların e-devletten veya ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen bildirmesi gerekiyor. Bildirimi süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 128,00 TL, Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 2673,00 TL idari para cezası uygulanacak.

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Milyonlarca kişinin kullandığı e-devlette yeni ayrıntı ortaya çıktı. Taşınma nedeniyle ikametgahını değiştiren vatandaşların 20 işgünü içerisinde bunu e-devletten veya ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen bildirmesi gerekiyor. Zamanında bildirilmeyen adres değişikliğinin ise 128 TL cezası bulunmakta. Peki e-Devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılabilir? İşte detaylar...

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Aynı konutu paylaşan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.

Bildirim ilçe nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere şahsen başvuru yapılarak ya da internet üzerinden adres bildirimleri https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresinden;

GSM operatörleri tarafından sağlanan mobil imza ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından edinilmiş geçerli ve nitelikli bir elektronik sertifika ile e-Devlet Kapısı kullanıcı şifreniz ile SMS doğrulama yöntemini kullanarak yapabilirsiniz.

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GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNANIN CEZASI EL YAKIYOR!

5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca 2022 yılı için; Adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 128,00 TL, Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 2673,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. (İHA)

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e-devlet e devlet ikametgah alma

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