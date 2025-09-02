FİNANS

Hepsi kapatılmıştı! Bakanlık 14 ilde daha açtı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şap hastalığının yeni serotipi nedeniyle ülke genelinde kapatılan hayvan pazarlarının, aşılamanın yüzde 85’i aştığı illerde tekrar açıldığını belirterek, bu çalışmalar sonucu 14 ilin daha eklenmesiyle hayvan pazarlarının aktif hale getirildiği il sayısının 38’e ulaştığını bildirdi.

Ezgi Sivritepe

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de 1965 yılından bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1’e karşı Tarım ve Orman Bakanlığının hızlıca harekete geçtiğini vurguladı.

Şap Enstitüsü tarafından bu yeni serotipe yönelik etkili aşının kısa sürede üretildiğini aktaran Yumaklı, “Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketleri kısıtlanmış, hayvan pazarları tedbiren kapatılmıştır. Bu süreçte, Şap Enstitüsü tarafından üretilen 14 milyon doz aşı 81 ilde sahaya sevk edilmiştir. Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımı büyük ölçüde kontrol altına alınmış, hayvan pazarlarının açılma süreci başlamış ve halihazırda bu süreç devam etmektedir” bilgisini verdi.

YÜZDE 85'İN ÜZERİNE ÇIKTI

Bakan Yumaklı, ilk olarak aşılama oranı yüzde 85’in üzerine çıkan Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli, ardından da Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük,
Kastamonu ve Sinop’ta hayvan pazarlarının yeniden açıldığını anımsattı.

“YENİDEN AKTİF HALE GETİRİLDİ”

Bu hafta aşılama oranları yüzde 85’i geçen 14 ildeki hayvan pazarlarının daha açıldığının altını çizen Yumaklı, şöyle devam etti:

“Yozgat, Sivas, Kayseri, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da da bu hafta hayvan pazarları açıldı. Böylece toplam 38 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale gelmiştir. Aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla birlikte, diğer illerdeki hayvan pazarlarını da kademeli olarak açmış olacağız. Bu kapsamda önümüzdeki hafta da Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Artvin’deki pazarların açılmasını planlıyoruz.

Veteriner hekimlerimiz büyük bir fedakârlıkla sahada aşılama çalışmalarını yürütmektedir. Bakanlık olarak, hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Üreticilerimizin emeğini, ülkemiz hayvancılığının geleceğini korumak adına sahadaki tüm faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz.”

Yumaklı, şap hastalığıyla mücadele sürecinde bazı çevrelerce ortaya atılan şap aşısının hastalığı yaydığı, aşının etkisiz olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı Şap hastalığı İbrahim Yumaklı
