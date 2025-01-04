FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hepsiburada’nın Kaspi.kz’ye devri için onay süreçleri tamamlandı

Hepsiburada’nın Kaspi.kz’ye devri için onay süreçleri tamamlandı

04.01.2025 09:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-ticaret platformu Hepsiburada, yüzde 65,4 oranındaki hissesinin Kazakistan merkezli Kaspi.kz’ye devir işlemi için gerekli onayların tamamlandığını açıkladı.

Hepsiburada’nın Kaspi.kz’ye devri için onay süreçleri tamamlandı

Yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim 2024 tarihinde imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında, Hepsiburada’nın toplamda yüzde 65,4 oranındaki hissesinin Kaspi.kz tarafından satın alınmasına ilişkin, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen yazılı onaylar 2 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tamamlandı.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 31 OCAK’TA

Konuyla ilgili olarak Hepsiburada tarafından NASDAQ Borsasına yapılan açıklamada Hepsiburada Olağanüstü Genel Kurulu’nun da 31 Ocak 2025 tarihinde yapılacağı duyuruldu. Olağanüstü Genel Kurul’da, Hepsiburada’nın yeni Yönetim Kurulu’nun seçimi de gerçekleşecek.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
hepsiburada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hava buz gibi olacak! Dikkat! Bugün başlıyor, 3 gün sürecek: Sağanak ve kar yağışı…

Hava buz gibi olacak! Dikkat! Bugün başlıyor, 3 gün sürecek: Sağanak ve kar yağışı…

Babası ona küs gitti! Gasilhanede fenalaştı! İğnelerle ayakta duruyor

Babası ona küs gitti! Gasilhanede fenalaştı! İğnelerle ayakta duruyor

ATM’lerde limit arttı, para bitti! Vatandaş isyan ediyor

ATM’lerde limit arttı, para bitti! Vatandaş isyan ediyor

6 aylık enflasyon farkı belli oldu zam tabloları tamamen güncellendi

6 aylık enflasyon farkı belli oldu zam tabloları tamamen güncellendi

İstanbul'da toplu ulaşıma zam mı geliyor? İBB'nin teklifi yüzde 55

İstanbul'da toplu ulaşıma zam mı geliyor? İBB'nin teklifi yüzde 55

Merkez Bankası'ndan yeni kredi kararı!

Merkez Bankası'ndan yeni kredi kararı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.