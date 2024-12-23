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HepsiJET perakendecilere sunduğu taşıma hacmini yüzde 97 artırdığını duyurdu

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
23.12.2024 14:55
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HepsiJET, yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Hepsiburada platformu dışındaki perakendecilere sunduğu taşıma hacmini yüzde 97 artırdığını duyurdu. Aynı zamanda 2023 yılının aynı döneminde platformun hizmetlerinden yararlanan şirket sayısının yaklaşık bin 800 olduğu, bu sayının 2024 yılının üçüncü çeyrek sonu itibarıyla yaklaşık 2 bin 750’ye çıktığı, böylece Hepsiburada dışındaki müşterilerinin toplam taşıma hacminin içindeki payının da yüzde 35’i aştığı açıklandı.

HepsiJET perakendecilere sunduğu taşıma hacmini yüzde 97 artırdığını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre HepsiJET, Hepsiburada üzerinden satılan ürünlerin yüzde 74’ünü teslim ederek yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 puan artış sağladı. Yine aynı dönemde Hepsiburada üzerinden verilen beyaz eşya veya mobilya gibi büyük hacimli siparişlerinin yüzde 69’unun teslimatının HepsiJET XL ile tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Bu oranın 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 57 olduğu ifade edildi.

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"TAŞIMA HACMİMİZİ ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE KIYASLA İKİ KATINA ÇIKARDIK"

HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver, “Biz HepsiJET’i sadece Hepsiburada’ya rekabet avantajı sağlayacak, müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatacak bir araç olarak görmüyoruz. HepsiJET, bizim sektörü dönüştürme, sektörü daha iyiye götürme, ekosistemdeki tüm paydaşları en iyi teknoloji ve sürdürülebilirlik örnekleriyle tanıştırma vizyonumuzun da bir göstergesi. Bu vizyonla Hepsiburada platformu dışındaki perakendecilere sunduğumuz taşıma hacmimizi yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkardık” dedi.

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NET TAVSİYE SKORU 88

Yapılan açıklamaya göre HepsiJET, 2024 yılı aralık ayı ortasına kadar elde ettiği net teslimat performansında yüzde 96’lık bir oran yakaladı. Aynı zamanda firmanın Net Tavsiye Skoru'nun ise 88 puan olduğu belirtildi.

KASIMDA DAKİKADA 606 TESLİMAT

Açıklamaya göre platform, kasım ayı boyunca 11 milyon kilometre yol kat etti ve dakikada 606 teslimat gerçekleştirdi. Aynı zamanda Efsane Kasım boyunca net teslimat performansında ise yüzde 98’lik bir oran elde edildiği açıklandı.

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hepsiburada
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