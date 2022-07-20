FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Her ay için 1167 lira borç ödeyebilirsiniz! Bedelli askerlik ücretiyle birlikte o da arttı

Her ay için 1167 lira borç ödeyebilirsiniz! Bedelli askerlik ücretiyle birlikte o da arttı

20.07.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla bedelli askerlikte ücretler yeniden belirlenmişti. 80 bin 64 liraya çıkarak üç yılda yüzde 155 artış yaşayan bedelli askerlikte bakaya durumunda olanların ödeyeceği ceza şaşkına çevirdi. Bakayalar her ay için 1167 lira ilave ceza ödeyecek. Yani bir kişi 12 ay bakaya kalmışsa normal ücret olan 80 bin 64 liraya ek olarak 14 bin 11 TL daha ödeme yapacak.

Her ay için 1167 lira borç ödeyebilirsiniz! Bedelli askerlik ücretiyle birlikte o da arttı

Bedelli askerlik ücretleri memur maaşlarına paralel olarak yeniden belirlendi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir genelge yayımladı. Genelgede memur aylık katsayısı belirlenirken, yeni bedelli askerlik ücretleri de netleşti. Üç yıldaki artış yüzde 155’i geçti. 2022’nin ilk yarısında 56 bin 507 lira olan bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 liraya çıktı.

Bedelli askerlik düzenlemesinde, bakaya, yoklama kaçakları ve saklılar için af nitelikli düzenleme yapıldı. Bu kişiler için bedelli askerlik hakkı verilirken, ceza nitelikli olarak ilave ödeme yapmaları düzenlendi. Yapılan düzenlemeyle ilgili detaylara göre bu kapsamdaki kişiler, memur maaş katsayısının 3500 gösterge ile çarpılmasıyla bulunan tutar kadar, bakaya kaldıkları ay kadar ilave ödeme yapacaklar.

fdbdf

HER AY İÇİN 1167 LİRA CEZA

Memur maaş katsayısı (aylık katsayı) her altı ay için Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirleniyor. Halen yürürlükte olan memur maaş katsayısı 0,333603 olarak belirlendi. Bunun 3500 gösterge ile çarpımı sonucu 1167,6 TL çıkıyor. Dünya Gazetesi’nin haberine göre, bir bakaya bedelli için başvurduğunda, bakaya kaldığı gün itibariyle kaç ay süreyle bakaya durumunda bulunduysa, her bir ay için 1167,6 TL ilave ceza ödeyecek.

Örneğin, 12 ay bakaya kalmış bir kişinin normal bedele ilave olarak ödemesi gereken tutar, 12x1167,6 TL üzerinden, 14 bin 11 TL olacak. Ay süresinin hesabında 1 gün geçmiş dahi olsa o tam ay sayılacak. Kamuoyuna yansıyan ilk taslaklarda bu kapsamdaki kişilerin cezası “yıl hesabı” olarak yapılmış ve 1 gün geçse dahi 1 yıl sayılmıştı. TBMM’de yasa görüşülürken ay hesaplamasına çevrildi ve yasalaştı.

cats

BEDELLİ ASKERLİKTE AF MECLİS’TEN GEÇTİ

Yurt dışında yaşayanlara ve bir dönem yurt dışında yaşayarak bedelli hakkını bir şekilde kaybedenlere de ilgili yasa ile hak tanındı. Bu kişiler 31 Aralık 2025 yılına kadar başvuru yapabilecekler. Başvuru tarihi itibariyle 40 bin gösterge ile memur maaş katsayısının çarpımı tutarındaki TL’nin, Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak döviz karşılığını yatırarak askerliğini yapmış sayılacaklar. Bu tutarın hesabında da memur maaş aylık katsayısı kullanıldığı için ilgili dönemdeki artışlar etkili olacak. Bu tutar dövizle askerlik bedeli oluşturmayacak, sadece başvuru şartı olarak ödenmiş olacak.

Yeniden hak kazananlar daha önce dövizle askerlik için bir ödeme yapmış ve dövizle askerlik hakkını bu ödemeden sonra kaybetmiş ise daha önce yatırdıkları döviz bedelli askerlik tutarını karşılamıyorsa fark ödeyecekler. Karşılıyorsa herhangi bir ödeme yapmayacaklar ancak fazla ödeme varsa bu iade edilmeyecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Petrol tahminleri dikkat çekti: 380 dolar...Petrol tahminleri dikkat çekti: 380 dolar...
Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!
Güncel KYK borcu ödeyenlerin faizleri de silindi mi?Güncel KYK borcu ödeyenlerin faizleri de silindi mi?
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

'Bir kilo ürün kalmayacak'! Fiyatlarda yüzde 50 indirim...

'Bir kilo ürün kalmayacak'! Fiyatlarda yüzde 50 indirim...

Milyonların beklediği EYT'de sürpriz formül

Milyonların beklediği EYT'de sürpriz formül

Kızını gören şaşkına dönüyor! Annesinin kopyası

Kızını gören şaşkına dönüyor! Annesinin kopyası

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Umutlar bitmişti! Rus doğal gazı yeniden...

Umutlar bitmişti! Rus doğal gazı yeniden...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.