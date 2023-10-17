Her ay için 153 lira... Doğal gaz faturalarında Mayıs’a kadar geçerli olacak!

Karadeniz gazının devreye alınması töreninde aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz bedelinin bir yıl boyunca faturalardan düşüleceğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu.

DOĞAL GAZ FATURASI ÖDEMELERİ YENİDEN BAŞLIYOR

Nisan ayında tüm doğal gaz ödemelerini devlet karşılarken, ilkbahar ve yaz aylarında doğal gaz tüketimleri oldukça düşen milyonlarca vatandaş son 3-4 aydır doğal gaz faturası ödemedi. O tarihten bugüne kadar toplam 3.2 milyar metreküplük doğal gaz bedeli Hazine tarafından karşılanırken, yapılan toplam destek miktarı 16 milyar TL'ye ulaştı.

Ancak havaların soğuması ve doğal gaz vanalarının açılması ile birlikte bu aydan itibaren 25 metreküpü ücretsiz olmak üzere fatura ödemeleri yeniden başlayacak.

1 MAYIS 2024'E KADAR 25 METREKÜP ÜCRETSİZ

Bu kapsamda 25 metreküp doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Konutlarda doğal gaz metreküp fiyatlarında Türkiye ortalamasının 6.13 TL olduğu düşünüldüğünde, bu tarihe kadar faturalardan aylık 153.25 TL alınmayacağı hesaplandı.

Ön ödemeli sayaç kullanıcıları ise kendi satın aldıkları gazdan ön tüketim yapacaklar, yeni yüklemeye gittiklerinde 25 metreküplük hak edişleri kartlarına ücretsiz yüklenerek mahsuplaşma yapılacak.

DESTEK 43 MİLYARI BULACAK

Ücretsiz doğal gaz uygulaması kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar TL'lik katkıda bulunmuş olunacak.

Mevcutta doğal gaz faturalarının yüzde 75'ini, elektrik faturalarının ise yüzde 50'sini sübvanse etmeye devam eden hükümet, geçen yıl vatandaşa 200 milyar TL'lik enerji desteği verdi. Bu yıl ise bu desteğin 394 milyar TL'ye çıkması bekleniyor.







