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Her cüzdanda 1 tane bulununcaya kadar öncelik onun! Tüm ödemeler tek bir kartta toplanıyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.01.2025 15:16
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Konya'da toplanmıştı. Kurul, TROY'un kullanımın yaygınlaşması için bir yol haritası belirlemişti. Buna göre, TROY'un tüketici sayısının artması için kampanyalar düzenlenecek. Peki, TROY'un kullanımının yaygınlaştırılması için ne gibi kampanyalar düzenlenecek? TROY için nasıl avantajlar sağlanacak? İşte detaylar...

Her cüzdanda 1 tane bulununcaya kadar öncelik onun! Tüm ödemeler tek bir kartta toplanıyor

TROY kartın, tüketici sayısının artması ve yaygınlaşması için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz günlerde Konya'da bir araya gelen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), TROY kartın daha aktif bir halde kullanılmasını yaygınlaştırmak için çalışmalara başlayacaklarını söylemişti.

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BANKALARDAN TROY ALTYAPISI SAĞLAMALARI BEKLENİYOR

TROY kartın daha aktif bir halde kullanılmasının istenmesinin nedeni olarak kaynakların milli ekonomi içinde kalması, ekonomik risklerin asgariye indirilmesi amaçlanıyor. Bu yıl öncelikli hedef “her kart kullanıcısında bir TROY kart bulunması” olarak belirlendi. Bu kartı kullanmaları için kampanyalar düzenlenecek. TROY banka kartı veya kredi kartı almayı isteyen her tüketicinin, istisnasız bu ürüne ulaşması için bankaların tüm satış kanallarında TROY Banka Kartı ve TROY Kredi Kartı’nı ayrıştırarak başvuru altyapısı sağlamasına yönelik çalışmalar tamamlanacak.

Türkiye'nin markası olan TROY'un kart sayısı 50 milyonu aşarken işlem hacmi de 1,2 trilyon liraya ulaştı. Özellikle kamu bankaları ve kurumlarında TROY kartına öncelik verilirken daha farklı avantajların da sağlanabileceği öğrenildi.
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TOPLU ULAŞIMDAN ALIŞVERİŞE KADAR...

CNBC-e'den Hazal Ateş'in haberine göre, TROY kart ile Türkiye'nin her yerinde toplu ulaşım aracında kullanılabilecek. Uluslararası platformlarda, dijital mecralarda, e-ticarette kullanımı yaygınlaşacak, taksit, puan avantajları artacak.
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BİRÇOK ÖDEMEDE TROY'A ÖNCELİK VERİLECEK

Merkez Bankası'nın düzenlemesine göre, Türkiye'de faaliyet gösteren kurumların TROY'u ödeme opsiyonu olarak zorunluğu bulunuyor. Yeni dönemde bankalarla mevcut teşvik programları da geliştirilecek. Bütün kurumların adapte olması yakından takip edilecek.
Son dönemde kullanıcı sayısı ve kullanım hacmindeki artışın uluslararası platformlarda dikkat çektiği TROY’un e-ticaret, dijital mecralarda kullanımı da yaygınlaşacak. Avans suretiyle kartlara yapılan ön ödemeler, sosyal yardım ödemeleri, öğrencilere yapılacak burs ve kredi ödemeleri, çiftçi, esnaf ve benzeri meslek gruplarına yapılacak destek ve teşvik ödemelerinde milli karta öncelik verilecek.
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PAZARIN TAMAMINI TEMSİL EDİYOR

2017 yılında geliştirilen TROY, 26 banka, 5 elektronik para kuruluşu olmak üzere toplam 31 üyesi bulunuyor ve bu üyeler Türkiye kartlı ödemeler pazarının yüzde 100’ünü temsil ediyor. Türkiye’deki tüm POS cihazlarında, ATM’lerde ve e-ticaret sitelerinde kullanılabiliyor.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Koordinasyon Kurulu troy
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