Her defasında 1000 TL! Araç sahipleri fiyatlar uçunca yeni yöntem buldu... 3 katı rakamlar cep yakıyor

Oto yıkama ücretleri son bir ayda neredeyse 3 katına çıkarak cep yakar hale geldi. Öyle ki bazı semtlerde 1000 liraya kadar çıktı. Hal böyle olunca da bazı sürücüler fırçayı köpüğü alıp kendi başının çaresine bakmaya başladı.

OTO YIKAMA ÜCRETLERİ 3 KATINA ÇIKTI! BAZI YERLERDE 1000 TL

ATV Haber'de yer alan habere göre; günde kaç araç yıkadığı sorulan oto yıkamacılar "Ortalama 80 - 100 araç arası" yanıtını verdi. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere oto yıkama ücretleri neredeyse 3 katına çıktı. Bazı yerlerde 1000 TL ücret talep edildiği bile öğrenildi.

"SERBEST PİYASAYA DÖNDÜ"

1000 TL'lik ücret alanların ne için bu rakamı talep ettiği sorulan bir oto yıkamacı "VIP yıkama denilen bir olay var. Bu cilalı yıkama, detaylı yıkama" dedi. Oto yıkama ücreti 500, 600, 700 TL olan yerler de olduğu ve bu farkın neden kaynaklandığı sorulan bir kişi ise "Serbest piyasaya döndü. Düzenli bir şekilde denetlenmiyor" yanıtını verdi.

Geçen ay ortalama 200 - 250 lira olan yıkama ücretleri bir ay içinde 750 liraya kadar çıktı. Hatta bu rakamın üstünde ücret talep edenler de var.

Oto yıkamada su, köpük ve elektrik kullanıldığı biliniyor. Bir yandan işçilik ve maliyetler de var. Ancak fiyatlar o kadar değişiyor ki artık akılalmaz hale geliyor. Tüm bu kalemlerin fiyatları ne kadar etkileyebileceği tartışılırken rakamlarda kalite farkı mı yoksa kötü niyet mi olduğu merak ediliyor.

"UÇUK FARKLAR! 300 TL NEREDE, 1000 TL NEREDE"

Mikrofon uzatılan bir kişi "Abi uçuk farklar. 300 nerede, 1000 nerede..." derken bir başkası da "400 normal bence şu anda ama her yerde böyle değil. Bazı yerlerde 1000 liraya yıkatan duydum" ifadelerini kullandı. Bir başkası da 600 TL'ye, 700 TL'ye yıkanan yerler olduğunu söyledi.

Yüksek rakamlar konuşulduğunda verilen hizmetin kalitesi ve dükkan kiraları gerekçe gösteriliyor. Mikrofon uzatılan bir kişi "Personel giderleri, onun haricinde elektrik gideri..." yorumunu yaparken bir başkası ise "Kira farkı vardır ama 500 lira o kadar da oynamaz yani" dedi.

KENDİLERİ YIKAMAYA BAŞLADI

Oto yıkama ücretleri iyice uçunca vatandaşlar da artık kendi araçlarını kendi yıkamaya başladı. Fiyatların yüksek olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar da araçlarını kendileri yıkamaya başladıklarını belirtti.