Her evde vardı, artık lüks oldu! Fiyatlar arttı ama 'daha'sı var 'Biz de alamıyoruz'

Önceleri her evde daima bulunan ve keyifli bir atıştırmalık olarak kabul edilen kuru yemiş, artan fiyatlarla beraber artık lüks oldu. Antep fıstığının 1700 TL'ye, cevizin 1000 TL'ye çıktığı öğrenilirken sektör temsilcileri, kuraklık, döviz kuru ve ithalat politikalarının fiyatları yükseltti yönünde değerlendirme yaptı ve yerli üretime destek çağrısında bulundu. Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Aytaç Sevimli "Vatandaş evine sadece temel gıda maddelerini alabiliyor" dedi.

Hande Dağ

Yemek öncesi, yemek sonrası tüketilen, ara öğün olarak da tercih edilebilen, hatta akşam oturmalarının vazgeçilmezi olup her evde bulunan kuru yemiş, fiyatlardaki artış nedeniyle vatandaşı zorlamaya başladı. Misafirliklerde de çokça ikram edilen fındık, fıstık, ceviz ve badem, deyim yerindeyse lüks haline geldi. Antep fıstığının 1700 TL'ye, fındığın 900 TL'ye, yerli cevizin 1000 TL'ye ve bademin 1100 TL'ye satıldığı öğrenildi.

"MİSAFİRLİĞE GİDERKEN GÖTÜRÜRDÜM, ŞU ANDA GÖTÜREMİYORUM"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Aytaç Sevimli, iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık, döviz kuru ve kura bağlı maliyetler ile komisyoncuların fiyatları yükselttiğini aktardı. Sevimli, kuru yemiş sektöründe problemler bulunduğunu belirtip "Eskiden vatandaşlar özellikle leblebi, çekirdek, fındık, karışık kuru yemiş alırdı. Fakat kuru yemiş şu anda lüks oldu. Vatandaş evine sadece temel gıda maddelerini alabiliyor. Biz de alamıyoruz. Mesela ben de eskiden misafirliğe giderken elim boş gitmez, yanımda hediye olarak kuru yemiş götürürdüm. Şu anda götüremiyorum. Fiyatların daha da yükselmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"YERLİ FİYATI, İTHALE GÖRE DAHA YÜKSEK"

Fiyat istikrarının sağlanması için yapılması gerekenleri belirten Sevimli "Ülkemize ABD’den ceviz geliyor. Yerli cevizle ithal cevizi karşılaştırdığımızda, yerli cevizimiz daha pahalı. Peki, ülkemizde büyüyen ağacın ürünü nasıl oluyor da ithal üründen daha pahalıya geliyor? Bunun sebebi şu: Yıllar önce bizim ağaçlarımızı kestiler. Biz ceviz ağacından mobilyalar ürettik. Çiftçi de cevizden kazanamayınca mecburen ağaçlarını kesip mobilyacıya verdi. Hâlbuki dışarıdan gelen ceviz bizim cevizimize göre daha yağsız. Ayrıca bizim cevizimiz hem lezzet hem de vitamin bakımından daha zengin. Ama biz bu konuda yabancıya muhtaç kaldık. Kaju da ülkemizde yetişmiyor, dışarıdan almamız gerekiyor. Aynı şekilde ülkemizde yetişen yerli bademin fiyatları hem ithal bademe hem de kajuya göre daha yüksek. Bunun için devletimizin çiftçiye destek vermesi, yerli üretime teşvik etmesi lazım" dedi.

