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Her konut için bir otopark uygulaması Mart 2021'e ertelendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.12.2020 09:22 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın otopark yönetmeliğiyle öngörülen her konuta bir otopark uygulaması 31 Mart 2021 tarihine ertelendi.

Her konut için bir otopark uygulaması Mart 2021'e ertelendi

Resmi Gazete'nin 19 Aralık tarihli sayısında yer alan otopark yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle ertelenen uygulama, yapı ruhsatı düzenlenecek binalarda araçların yol açtığı parklanma ve trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerde otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarını belirliyor.

Yönetmeliğin geçici 4. maddesinde yapılan değişiklikle, yapı ruhsatı başvurularının; talep edilmesi halinde 31 Aralık'a kadar önceki yönetmeliğe göre sonuçlandırılacağına yönelik ibaredeki tarih, 31 Mart 2021 olarak değiştirildi.

KAYNAK:REUTERS

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