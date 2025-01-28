FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Her kullanıcıda olacak, hedef pazarın yüzde 30'unu almak! 2023'e göre yüzde 100 arttı

Her kullanıcıda olacak, hedef pazarın yüzde 30'unu almak! 2023'e göre yüzde 100 arttı

28.01.2025 15:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda Türk markası TROY kartın daha aktif kullanılması için çalışmaların başlanmasına karar verilmişti. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), TROY ile ilgili 2024 verilerini paylaştı. Buna göre sayısı 2024 sonu itibarıyla önceki yıla göre yüzde 100 artarak 50 milyona ulaştı.

Her kullanıcıda olacak, hedef pazarın yüzde 30'unu almak! 2023'e göre yüzde 100 arttı

TROY kartın daha aktif kullanılması için çalışmalara başlanılmıştı. Burs ve kredi ödemelerinden, sosyal destek ve aylık ödemelerine kadar kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan birçok ödemenin TROY kart üzerinden yapılmasına karar verilmişti. TROY kartın daha fazla kullanılmasının önünün açılmasının gerekçesi olarak ise kaynakların milli ekonomi içinde kalması, ekonomik risklerin asgariye indirilmesi gösterilmişti.

thumbs_b_c_cd298d1d75502a57f8ef0313e97e1196

TROY KARTIN PAZAR PAYI BÜYÜYOR

TROY kart daha aktif bir kullanım haline geliyorken Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2024 yılına ilişkin verilerini paylaştı. Buna göre, TROY logolu kartlarla 2024'te gerçekleştirilen işlemlerin tutarı bir önceki yıla kıyasla 6 katına çıkarak 2,1 trilyon lirayı geçti. TROY'un pazar payı 8 puanlık artışla yüzde 18,3 oldu. Geçen sene TROY logolu kart sayısı ise 2023'e göre yüzde 100 artarak 50 milyona ulaştı.

thumbs_b_c_f163d31441e2f555548849c2afec6bab

PAZAR PAYININ YÜZDE 30'A ULAŞMASI HEDEFLENİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, kartlı ödemeler sektörü için oldukça stratejik bir konumda yer alan TROY'un bu ivmesini gelecek yıllarda da sürdürmek için çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini bildirdi.

TROY'un güçlenerek büyümesinin kendileri için en önemli gündem maddesi olduğunu vurgulayan Deniz, TROY logolu kartların Türkiye'de tüm ticaret noktalarında ve e-ticaret platformlarında yaygın kullanımını sağladıklarını anlattı.

thumbs_b_c_f510ac2012a2f4bc320b0f4a925536fc

Deniz, şehir içi ulaşımda TROY'un kullanımının artırılması için yaptıkları çalışmalardan bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Akıllı telefonlar aracılığıyla temassız ödeme yapılabilmesi, giyilebilir temassız ödeme teknolojileri gibi yenilikler de TROY'un büyümesine katkı sağlayacaktır. Öte yandan TROY'un uluslararası alanda geçerliliğini geliştirmeye yönelik işbirliklerini de artırıyor ve buna yönelik önemli yeni gelişmeleri de yakın zamanda paylaşmayı planlıyoruz. 2025'te en temel hedefimiz ise her kullanıcıda en az bir TROY kart bulunmasını ve kullanımda önceliğin TROY olmasını sağlamaktır. Bu sayede 2025'te TROY'un pazar payının yüzde 30'a ulaşmasını hedefliyoruz. Bu noktada TROY'un en büyük gücü yine ülkemizin markasını sahiplenerek ve severek kullanan vatandaşlarımızın teveccühü olacaktır. Bu gücün yanı sıra sektör paydaşlarımızla el birliği ve güçlü kamu desteğiyle TROY'un, gelişimini sürdürerek yakın gelecekte lider konuma geleceğine gönülden inanıyoruz."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Bankalararası Kart Merkezi troy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hedef pazarın yüzde 30'unu almak!

Hedef pazarın yüzde 30'unu almak!

1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

Messi'nin veliahtı Süper Lig'e geliyor! Bir dönemin patlama yapması beklenen yıldızı ile görüşmeler başladı

Messi'nin veliahtı Süper Lig'e geliyor! Bir dönemin patlama yapması beklenen yıldızı ile görüşmeler başladı

CHP seçim startını verdi: Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor!

CHP seçim startını verdi: Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor!

Emekli maaşı Temmuz zammını işaret etti 'Şimdiden söyleyeyim'

Emekli maaşı Temmuz zammını işaret etti 'Şimdiden söyleyeyim'

Memurdu, emekli olunca o işe başladı!

Memurdu, emekli olunca o işe başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.