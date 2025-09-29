Her mutfağa giriyor! Dev firmalara ceza yağdı: Banvit, Şenpiliç, Beypiliç, Erpiliç…

Türkiye'nin piliç devlerine dudak uçuklatan cezalar kesildi. Rekabet Kurulu, piliç eti sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında firmaların kullandığı "ileri tarihli fiyat listesi" yöntemini yasakladı.

ESKİ YÖNTEM YASAKLANDI

Rekabet Kurulu, piliç eti sektöründe yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurul, firmaların kullandığı "ileri tarihli fiyat listesi" yöntemini yasakladı. Karar kapsamında aralarında Bolu'da üretim merkezi bulunan Beypiliç, Erpiliç ve Akpiliç firmalarının da yer aldığı çok sayıda firmaya toplam 3 milyar 700 milyon TL idari para cezası kesildi.

UZLAŞMAYA GİDENLER...

Soruşturmada uzlaşmaya giden Beypiliç, Bolez, Keskinoğlu, Lezita ve Şenpiliç yaklaşık 1 milyar TL ceza ödemeyi kabul etti. Akpiliç, Aspiliç, Bakpiliç, Banvit, Bupiliç, Erpiliç ve Gedik ise toplam 2 milyar 700 milyon TL ceza ile karşı karşıya kaldı.

FİYAT PAYLAŞIMI ENGELLENECEK

Yeni düzenlemeyle, üretici ve tedarikçi firmalar alıcılarına gönderdikleri fiyat listelerini aynı anda yürürlüğe koymak zorunda olacak. Böylece önceden fiyat paylaşımı engellenecek, rekabetin şeffaf işlemesi ve tüketicilerin korunması sağlanacak.