FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Her mutfakta vardı! Dünyaca ünlü marka Türkiye'den çekildi! Veda mesajı yayınladı...

Her mutfakta vardı! Dünyaca ünlü marka Türkiye'den çekildi! Veda mesajı yayınladı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.01.2025 18:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü saklama kabı markası Tupperware Brands, geçtiğimiz sene iflas başvurusu yapmıştı. Birçok ülkede fabrikalarını kapatan marka resmi olarak Türkiye'den çekildiğini duyurdu.

Her mutfakta vardı! Dünyaca ünlü marka Türkiye'den çekildi! Veda mesajı yayınladı...

Dünyaca ünlü saklama kabı markası Tupperware Brands, 2024 yılının Eylül ayında ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu ve birçok ülkede operasyonlarını durdurmuştu.

640xauto

Aylar sonra ise iflas süreci tamamlandı. Hemen her evde bulunan Tupperware markası üretim faaliyetlerinin sonlandırılması kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, Almanya ve Avusturya’daki fabrikalar kapatılacak ve şirket, bu ülkelerdeki ticari faaliyetlerine son verecek.

tupperware

TÜRKİYE'DEN DE ÇEKİLDİ!

Birçok ülkede fabrikalarını kapatan marka, Türkiye'den çekildiğini duyurdu. Avrupa genelinde 20 binden fazla kişinin işsiz kalacağı belirtildi. Ünlü marka,Türkiye’deki müşterilerine veda mesajı yayınlayarak faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

1111-002

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
iflas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Naci Görür'den o il için deprem uyarısı! 'Büyük bir depremle henüz yüzleşmedi, enerji biriktiriyor'

Prof. Dr. Naci Görür'den o il için deprem uyarısı! 'Büyük bir depremle henüz yüzleşmedi, enerji biriktiriyor'

Trump'ın coini rekor kırdı: Bir saatte 10 milyar dolara ulaştı

Trump'ın coini rekor kırdı: Bir saatte 10 milyar dolara ulaştı

Bakan Şimşek hakkında çıkan haberlere açıklama

Bakan Şimşek hakkında çıkan haberlere açıklama

Tarihe geçecek olay! Donald Trump için özel üretildi

Tarihe geçecek olay! Donald Trump için özel üretildi

42 yıldır bu mesleği yapıyor!

42 yıldır bu mesleği yapıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.