Her mutfakta vardı! Dünyaca ünlü marka Türkiye'den çekildi! Veda mesajı yayınladı...

Dünyaca ünlü saklama kabı markası Tupperware Brands, 2024 yılının Eylül ayında ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu ve birçok ülkede operasyonlarını durdurmuştu.

Aylar sonra ise iflas süreci tamamlandı. Hemen her evde bulunan Tupperware markası üretim faaliyetlerinin sonlandırılması kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, Almanya ve Avusturya’daki fabrikalar kapatılacak ve şirket, bu ülkelerdeki ticari faaliyetlerine son verecek.

TÜRKİYE'DEN DE ÇEKİLDİ!

Birçok ülkede fabrikalarını kapatan marka, Türkiye'den çekildiğini duyurdu. Avrupa genelinde 20 binden fazla kişinin işsiz kalacağı belirtildi. Ünlü marka,Türkiye’deki müşterilerine veda mesajı yayınlayarak faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.