Her saat için ödenecek! Fazla çalışma ücreti kararı Resmi Gazete'de: Mesai saatleri dışında çalışan SGK personeli...

SGK personeli fazla çalışma ücreti ödenmesi kararı resmileşti. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Normal mesai saatleri dışında fiilen fazladan çalışan personel fazla çalışma ücreti alacak.

Karar, SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel için geçerli olacak.

Bu kapsama dahil olan personele mesai saatleri dışında fiilen fazladan çalıştığı her saat için 27 TL ödenecek.