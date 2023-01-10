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Her saat için ödenecek! Fazla çalışma ücreti kararı Resmi Gazete'de: Mesai saatleri dışında çalışan SGK personeli...

10.01.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de birçok çalışanı yakından ilgilendiren bir karar yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeli mesai saatleri dışında fiilen fazladan çalışma yapması durumunda fazla çalışma ücreti alacak. Ödenecek tutar her bir saat için 27 TL olacak.

Her saat için ödenecek! Fazla çalışma ücreti kararı Resmi Gazete'de: Mesai saatleri dışında çalışan SGK personeli...

SGK personeli fazla çalışma ücreti ödenmesi kararı resmileşti. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Normal mesai saatleri dışında fiilen fazladan çalışan personel fazla çalışma ücreti alacak.

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Karar, SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel için geçerli olacak.

Bu kapsama dahil olan personele mesai saatleri dışında fiilen fazladan çalıştığı her saat için 27 TL ödenecek.

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