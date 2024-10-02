'Her sene böyle oldu! Asgari ücret en düşük buradan başlayacak' Masaya ilk gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret ne kadar? Yeni asgari ücret tahminleri ne? Milyonlarca vatandaş bu soruların yanıtını araştırıyor. Yeni asgari ücrete dair çok sayıda tahmin ortaya atılmaya devam ederken komisyondaki görüşmelerin ardından asgari ücret netlik kazanacak. Ama komisyona ilk hangi rakam gelecek? Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, enflasyon beklentisi üzerinden yaptığı değerlendirmeyle masaya ilk gelecek referans rakamı açıklayıp tahminini paylaştı.

"ÖNCELİK ENFLASYONLA MÜCADELE"

A Para'da konuşan Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Şimdiye kadarki tablolarda dikkatini çekerse biz 6 aylık enflasyonlara baktık. Niye? Çünkü temmuzda bir artış yapıldı emeklilere ve memurlara, şimdi ocakta yapılacak. Dolayısıyla 6 aylık enflasyon burada önemli bir veri. Ama asgari ücrette yıllık enflasyona baktık. Niye? Çünkü ocakta asgari ücret artırıldı. İşte 17 bin TL yapıldı ve bir yıldır bu uygulanıyor. Netice itibarıyla ocak 2024'teki maaş, aralık 2024'te de bu arkadaşlarımıza ödenecek. Arada ciddi bir enflasyonist bir ortam oldu. Yani yüzde 80'leri gördüğümüzü söyledim, evet düşüyor, düşecek de, yüzde 40'ları göreceğiz, inşallah önümüzdeki yıl yüzde 20'lerin de altında bir enflasyon göreceğimiz zaten gidişatta onu gösteriyor. İnşallah bunu sağlarsak zaten aldığımız paraların bir anlamı oluyor. Siz tonla adama para verin, ama gitsin markette bununla hiçbir şey alamıyorsa bir anlamı olmuyor o zamların. O yüzden öncelik enflasyonla mücadele. Onu başarabilirsek bu paralar, ödenen ücretler ya da ücret artışları bir refah sağlayacak.

"ENFLASYON DİREKT BİR VERİ DEĞİL AMA EN ÖNEMLİ REFERANS"

Burada dediğim gibi, bu yine kuruluşların yıllık artışlarına baktık, işte yüzde 41,5'tan başlayıp yüzde 49'a kadar giden bu tahminlerle asgari ücret kaç lira olabilir diye... Önceki tablolarda emekliyi ve memuru konuşurken onların maaş artışlarını enflasyon belirliyor. Birebir belirliyor. Yani enflasyona bakılıyor ve artış yapılıyor. Ama burada bir komisyon toplanıyor ve o komisyon pazarlık yapıyor. İşçiler, işverenler ve hakem olarak hükümet. Dolayısıyla burada enflasyon direkt bir veri değil. Ama en önemli referans. Bugüne kadarki bütün asgari ücret artışlarına baktığınız zaman da hep yıllık enflasyonun 5-10 puan üzerinde yapılmış, yapılmaya da geliyor. O yüzden de yıllık enflasyonun burada önemli bir veri olacağını düşünüyorum.

"KAĞIDA ÖNCE BİR 24 BİN 58 TL'Yİ YAZACAĞIZ, ONUN ÜSTÜNE PAZARLIK BAŞLAYACAK"

Burada tahminlerin en düşüğü orta vadeli program; yüzde 41,5. Ben de diyorum ki madem en düşük tahmin bu, o zaman asgari ücret buradan başlayacak. Yani asgari ücretin rakam yazılacaksa önce bir 28 bin 303 TL yazılacak, ondan sonra üstü tartışılacak diyorum. Her sene de böyle oldu. En düşük enflasyon tahminine göre brüt 28 bin 303 TL, net de 24 bin 58 TL. Yani pazarlık masasında enflasyon kaç oldu denilecek, yüzde 41,5 bekleniyor. Çünkü bu komisyon toplandığında enflasyonu öğrenmiş olmayacağız. Aralıkta toplanacak ocakta öğreneceğiz. Ama beklenti yüzde 41,5. O zaman kağıda önce bir 24 bin 58 TL'yi yazacağız, onun üstüne pazarlık başlayacak diye düşünüyorum yani komisyonda. O yüzden de referans rakam o gibi görünüyor. 25 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor, net rakamdan bahsediyorum. Tabii öyle gözüküyor ki 24 bin TL ile 25 bin TL arasında yeni bir net rakam görebiliriz.

"85 MİLYONA DOKUNAN BİR ÜCRETTEN BAHSEDİYORUZ"

Tabii burada brüt ücret önemli, niye önemli? Bunun işverene maliyeti önemli. Brüt ücret üzerinden prim ödeniyor. Brüt ücret önemli, niçin önemli? İşsizin de işsizlik maaşını, Bağkur'lunun primini, genel sağlık sigortası primi ödeyenin ödeyeceği parayı, 65 yaş aylığı alan amcamızın gelir kriterini, her şeyi asgari ücret belirliyor. Burada asgari ücret deyip geçiyoruz ama 85 milyona dokunan bir ücretten bahsediyoruz. Ve bir geçim ücreti değil, yani onu da ben sık sık tekrarlıyorum. Biraz tekrar gibi oluyor ama bunu da anlatmam lazım. Bu bir geçim ücreti değil. 24 bin TL ile geçinin deme ücreti değil. Bu bir gösterge rakamı. Diyor ki bundan daha az maaş verme ve bu maaşla da primlerini, şunları, bunları hesaplayacağım ben diyor. Yani ekonominin, devletin aldığı ödemeler veya kendi yaptığı ödemelerin tamamı bu brüt maaşlar üzerinden hesaplanıyor asgari ücret. Dolayısıyla bir gösterge rakamı. İşverene de diyor ki bu rakamın üzerinde maaş ver, bundan daha az veremezsin zaten. O yüzden de bunu bir gösterge ücreti olarak görmek lazım."