FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Her sene böyle oldu! Asgari ücret en düşük buradan başlayacak' Masaya ilk gelecek rakamı açıkladı

'Her sene böyle oldu! Asgari ücret en düşük buradan başlayacak' Masaya ilk gelecek rakamı açıkladı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.10.2024 08:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların yanıtını beklediği bu soruya dair yeni asgari ücret tahminleri de dolaşmaya başladı. Gündemde pek çok farklı rakam konuşulurken süreç Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri sonrasında netlik kazanacak. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, komisyonda masaya gelecek ilk rakamı açıklayıp "Madem en düşük tahmin bu, o zaman asgari ücret buradan başlayacak. Enflasyon yüzde 41,5 bekleniyor. O zaman kağıda önce bir 24 bin 58 TL'yi yazacağız" dedi.

'Her sene böyle oldu! Asgari ücret en düşük buradan başlayacak' Masaya ilk gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret ne kadar? Yeni asgari ücret tahminleri ne? Milyonlarca vatandaş bu soruların yanıtını araştırıyor. Yeni asgari ücrete dair çok sayıda tahmin ortaya atılmaya devam ederken komisyondaki görüşmelerin ardından asgari ücret netlik kazanacak. Ama komisyona ilk hangi rakam gelecek? Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, enflasyon beklentisi üzerinden yaptığı değerlendirmeyle masaya ilk gelecek referans rakamı açıklayıp tahminini paylaştı.

iStock-1369559273 (1)

"ÖNCELİK ENFLASYONLA MÜCADELE"

A Para'da konuşan Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Şimdiye kadarki tablolarda dikkatini çekerse biz 6 aylık enflasyonlara baktık. Niye? Çünkü temmuzda bir artış yapıldı emeklilere ve memurlara, şimdi ocakta yapılacak. Dolayısıyla 6 aylık enflasyon burada önemli bir veri. Ama asgari ücrette yıllık enflasyona baktık. Niye? Çünkü ocakta asgari ücret artırıldı. İşte 17 bin TL yapıldı ve bir yıldır bu uygulanıyor. Netice itibarıyla ocak 2024'teki maaş, aralık 2024'te de bu arkadaşlarımıza ödenecek. Arada ciddi bir enflasyonist bir ortam oldu. Yani yüzde 80'leri gördüğümüzü söyledim, evet düşüyor, düşecek de, yüzde 40'ları göreceğiz, inşallah önümüzdeki yıl yüzde 20'lerin de altında bir enflasyon göreceğimiz zaten gidişatta onu gösteriyor. İnşallah bunu sağlarsak zaten aldığımız paraların bir anlamı oluyor. Siz tonla adama para verin, ama gitsin markette bununla hiçbir şey alamıyorsa bir anlamı olmuyor o zamların. O yüzden öncelik enflasyonla mücadele. Onu başarabilirsek bu paralar, ödenen ücretler ya da ücret artışları bir refah sağlayacak.

f1

"ENFLASYON DİREKT BİR VERİ DEĞİL AMA EN ÖNEMLİ REFERANS"

Burada dediğim gibi, bu yine kuruluşların yıllık artışlarına baktık, işte yüzde 41,5'tan başlayıp yüzde 49'a kadar giden bu tahminlerle asgari ücret kaç lira olabilir diye... Önceki tablolarda emekliyi ve memuru konuşurken onların maaş artışlarını enflasyon belirliyor. Birebir belirliyor. Yani enflasyona bakılıyor ve artış yapılıyor. Ama burada bir komisyon toplanıyor ve o komisyon pazarlık yapıyor. İşçiler, işverenler ve hakem olarak hükümet. Dolayısıyla burada enflasyon direkt bir veri değil. Ama en önemli referans. Bugüne kadarki bütün asgari ücret artışlarına baktığınız zaman da hep yıllık enflasyonun 5-10 puan üzerinde yapılmış, yapılmaya da geliyor. O yüzden de yıllık enflasyonun burada önemli bir veri olacağını düşünüyorum.

iStock-1406252463 (5)

"KAĞIDA ÖNCE BİR 24 BİN 58 TL'Yİ YAZACAĞIZ, ONUN ÜSTÜNE PAZARLIK BAŞLAYACAK"

Burada tahminlerin en düşüğü orta vadeli program; yüzde 41,5. Ben de diyorum ki madem en düşük tahmin bu, o zaman asgari ücret buradan başlayacak. Yani asgari ücretin rakam yazılacaksa önce bir 28 bin 303 TL yazılacak, ondan sonra üstü tartışılacak diyorum. Her sene de böyle oldu. En düşük enflasyon tahminine göre brüt 28 bin 303 TL, net de 24 bin 58 TL. Yani pazarlık masasında enflasyon kaç oldu denilecek, yüzde 41,5 bekleniyor. Çünkü bu komisyon toplandığında enflasyonu öğrenmiş olmayacağız. Aralıkta toplanacak ocakta öğreneceğiz. Ama beklenti yüzde 41,5. O zaman kağıda önce bir 24 bin 58 TL'yi yazacağız, onun üstüne pazarlık başlayacak diye düşünüyorum yani komisyonda. O yüzden de referans rakam o gibi görünüyor. 25 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor, net rakamdan bahsediyorum. Tabii öyle gözüküyor ki 24 bin TL ile 25 bin TL arasında yeni bir net rakam görebiliriz.

iStock-1189272922

"85 MİLYONA DOKUNAN BİR ÜCRETTEN BAHSEDİYORUZ"

Tabii burada brüt ücret önemli, niye önemli? Bunun işverene maliyeti önemli. Brüt ücret üzerinden prim ödeniyor. Brüt ücret önemli, niçin önemli? İşsizin de işsizlik maaşını, Bağkur'lunun primini, genel sağlık sigortası primi ödeyenin ödeyeceği parayı, 65 yaş aylığı alan amcamızın gelir kriterini, her şeyi asgari ücret belirliyor. Burada asgari ücret deyip geçiyoruz ama 85 milyona dokunan bir ücretten bahsediyoruz. Ve bir geçim ücreti değil, yani onu da ben sık sık tekrarlıyorum. Biraz tekrar gibi oluyor ama bunu da anlatmam lazım. Bu bir geçim ücreti değil. 24 bin TL ile geçinin deme ücreti değil. Bu bir gösterge rakamı. Diyor ki bundan daha az maaş verme ve bu maaşla da primlerini, şunları, bunları hesaplayacağım ben diyor. Yani ekonominin, devletin aldığı ödemeler veya kendi yaptığı ödemelerin tamamı bu brüt maaşlar üzerinden hesaplanıyor asgari ücret. Dolayısıyla bir gösterge rakamı. İşverene de diyor ki bu rakamın üzerinde maaş ver, bundan daha az veremezsin zaten. O yüzden de bunu bir gösterge ücreti olarak görmek lazım."

iStock-1226462023

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret asgari ücret kaç tl yeni asgari ücret yeni asgari ücret ne kadar
En Çok Okunan Haberler
Portakal adeta esti gürledi! Tek tek gazetecilerin isimlerini verdi: 'Başlarına bir şey gelirse sorumlusu Bahçeli'dir'

Portakal adeta esti gürledi! Tek tek gazetecilerin isimlerini verdi: 'Başlarına bir şey gelirse sorumlusu Bahçeli'dir'

İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Netanyahu'dan açıklama: 'Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız'

İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Netanyahu'dan açıklama: 'Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız'

Altını tahtından etti! '1 Eylül'de 10 bin TL'siyle alan 1108 TL kazandı'

Altını tahtından etti! '1 Eylül'de 10 bin TL'siyle alan 1108 TL kazandı'

Ekmeğe dev zam kapıda! Fırıncılar gizlice fiyat artırdı

Ekmeğe dev zam kapıda! Fırıncılar gizlice fiyat artırdı

Arap Emirlikleri dev şirketi satın aldı!

Arap Emirlikleri dev şirketi satın aldı!

Promosyon 24 bin TL'ye çıktı... Kampanyalar katlandıkça katlandı

Promosyon 24 bin TL'ye çıktı... Kampanyalar katlandıkça katlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.