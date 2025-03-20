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Her söylediği olay oluyor! Cem Küçük bu kez ünlü iş insanı Cem Boyner için konuştu: Gözaltına alınabilir

20.03.2025 12:10
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Türkiye'nin bir numaralı gündeminde dünkü şafak operasyonları var! Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere İsmail Saymaz, Murat Ongun, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat gibi isimler gözaltına alındı. Son aylarda her söylediği olay olan gazeteci Cem Küçük, Gezi Parkı soruşturmasında şimdiye dek sadece İsmail Saymaz'ın alındığını bu sayının artacağını iş insanlarının ve gazetecilerin sırada olduğunu aktardı. Cem Boyner iddiası ise çok konuşulacak cinsten!

Her söylediği olay oluyor! Cem Küçük bu kez ünlü iş insanı Cem Boyner için konuştu: Gözaltına alınabilir

"Gezi Parkı soruşturmasında Halk TV ayağı olacak!" Bu sözler gazeteci Cem Küçük'e ait. Son dönemdeki beyanatlarıyla dikkat çeken Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda Gezi Parkı kısmına geçileceğini anlatırken ünlü iş insanı Cem Boyner'in de inceleme altında olduğunu duyurdu!

"GEZİ'NİN 3 AYAĞI VAR" DİYEREK O KANALLARI İŞARET ETTİ!

Cem Küçük Ekol TV'ye yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Gezi'yle ilgili dün sadece İsmail Saymaz gözaltına alındı. Anayasal düzeni ortadan kaldırıldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ama Gezi'nin daha ayağı var. Gezi'nin bir 'Halk TV' ayağı olacak. İş adamları ayağı olacak ve gazeteciler ayağı olacak. Sadece Cem TV, Kanal D ve NOW TV'nin kayıtlarını savcılık 3 gün önce RTÜK'ten aldı. Daha önce Halk TV'nin kayıtlarını alıp incelemişti ama birkaç farklı kayıt kalmıştı. Onları da aldı. Bunlar bittikten sonra Gezi'nin iş adamları ve sanatçı ayağı da olacak.

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"CEM BOYNER İNCELEME ALTINDA"

Gözaltılar gelir. Mesela 'Ne sağcıyım, ne solcuyum çapulcuyum' diyen Cem Boyner inceleme altında zaten. Onunla ilgili dosya olacaktır. 'Tutuklanır' vesaire demiyorum. İfadesine de başvurulabilir, gözaltına da alınabilir. Ama o bu dosyanın içerisinde var.

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"HALA BAZI ŞEYLER BİLİNMİYOR"

Bu dosya gizli fakat savcılar dosyaların adını gizlemiyor. Ekrem beyle ilgili dosyaların hepsi de açıktı ama içeriği bilinmiyordu. Hala bazı şeyler bilinmiyor.

Dolayısıyla bununla ilgili iddianameler de gelecek. Ayrıca bir iddia falan gelebilir mi? Ben bunların dışında bir şey olacağını sanmıyorum. Ama bu yurt dışına kaçanlar var dünkü olayla ilgili. O kaçanlara kırmızı bülten çıkarılacak. Onlar bekleniyor. 106 kişiden 99'u gözaltına alındı. Gerisi yok."

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Anahtar Kelimeler:
cem küçük Boyner Cem Boyner
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