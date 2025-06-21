Her yıl yaptırmak zorunlu yüzde 5 gecikme bedeli de var! Vatandaştan 200 liraya varan ek ücret alıyorlar 'İadeler yapılmalı'

Kredi kartından komisyon alınması yasal değil. Ancak bankaların komisyon ücretlerinin yüksek olmasından dolayı esnaf vatandaşlardan komisyon ücretini talep ediyordu. Son olarak Araç muayenesinde de komisyon ücreti talep ediliyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konu ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Palandöken, nisan itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının 32 milyona yaklaştığına ve 10 milyondan fazlasını ticari araçların oluşturduğuna dikkati çekti.



HER YIL ARAÇ MUAYENESİ ŞART

Ulaşım sektöründeki taksi, kamyon ve otobüs gibi ticari araçları ilk bir yıldan sonra her sene muayene ettirme yükümlülüğünün bulunduğunu belirten Palandöken, her yıl daha da yükselen araç muayenesi ücretlerinin hem ulaştırma sektöründeki esnafı hem de araç muayenesi gelen vatandaşları zorladığını ifade etti.

"EK ÜCRETLER İADE EDİLMELİ"

Araç muayene ücretlerinin her yıl yeniden değerleme oranına göre artış gösterdiğine dikkat çeken Palandöken, şunları kaydetti:



"Araç muayenesini bir gün geç yaptırınca hemen tüm araç sahiplerinden yüzde 5 gecikme bedeli alınıyor. Araçlarını muayeneye getiren vatandaşlarımız, ödemelerini kredi kartıyla yaptıklarında ortalama 150-200 lira komisyon farkı kesiliyor. Farkın vatandaştan tahsil edilmesi, adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmıyor. Ayrıca bu ek ücretin muayene randevusu alınırken belirtilmemesi ve vatandaşın bu durumu ödeme sırasında öğrenmesi doğru değil. Bugün bir bakkaldan ekmek, beyaz eşyacıdan buzdolabı veya konfeksiyondan elbise alındığı zaman kimse komisyon ödemiyor çünkü kredi kartı kalkarsa ticari hayat biter. Vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyet giderilmeli. Alınan ek ücretler iade edilmeli ve denetimler artırılmalı."

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır