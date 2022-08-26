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Herkes bunu merak ediyor! 1 Eylül’de belli olacak: Doğal gaz fiyatları…

26.08.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarını geride bırakmaya sayılı bir zaman kala hemen herkesin en çok merak ettiği konu ısınma fiyatları oluyor. Türkiye’nin kuzeyinde yaşanan savaş sonrası Avrupa’da doğal gaz fiyatları rekor seviyelere yükselirken, gözler her ayın ilk günü BOTAŞ tarafından açıklanan tarifelere çevrildi. Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatları Ağustos’ta aynı kalmıştı ancak; ekonomistler dolar bazlı maliyet artışı nedeniyle 1 Eylül’de zam olabileceği uyarısında bulundu.

Herkes bunu merak ediyor! 1 Eylül’de belli olacak: Doğal gaz fiyatları…

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana küresel piyasalarda doğal gaz ve kömür fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Avrupa'da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı 24 Şubat'ta 128,31 avro idi. Dün megavatsaat başına 272 avrodan açılan eylül vadeli kontratların fiyatı, günü megavatsaat başına 292,15 avrodan tamamladı. Böylece, savaşın başından bu yana dün en yüksek kapanış seviyesine ulaşan doğal gaz fiyatı, 6 ayda yüzde 127,6 artış gösterdi.

Fiyatların yükselişinde, AB'nin savaş sonrası uygulamaya başladığı yaptırımlar ile Rusya'dan ithal ettiği fosil yakıtları azaltması ve Rusya'nın doğal gaz akışında kesintiye gitmesi etkili oldu.

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AVRUPA’YA GAZ SEVKİYATINDA AKSAMA

Rus enerji şirketi Gazprom, 14 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kuzey Akım hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düşürüldüğünü bildirmişti. Şirket, 16 Haziran itibarıyla ise hat üzerinden günlük 67 milyon metreküpe kadar doğal gaz sağlanabileceğini duyurmuştu.

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Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya günlük doğal gaz sevkiyat kapasitesini 27 Temmuz'da yüzde 20'ye düşürdüğünü açıklayan Gazprom, son olarak 19 Ağustos'ta söz konusu hat üzerinden yapılan doğal gaz teslimatlarının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde bakım sebebiyle askıya alınacağını bildirdi.

AB, doğal gaz ithalatını yıl sonuna kadar üçte iki oranında azaltmayı hedefliyor.

KONUTLARDA DOĞAL GAZA ZAM OLACAK MI?

Avrupa’da yaşanan yükseliş sonrasında gözler Eylül ayında açıklanacak olan doğal gaz fiyatlarına çevrildi. BOTAŞ tarafından 1 Eylül tarihinde açıklanacak olan doğal gaz fiyat tarifesi için ekonomistler dolar bazlı maliyet artışı nedeniyle zam olabileceği uyarısında bulunurken konu hakkında henüz BOTAŞ tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

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AĞUSTOS’TA KONUTA ZAM GELMEMİŞTİ

Ağustos ayında doğal gaza konut satış fiyatı için zam yapılmamış ve konutlarda 100 m3 doğal gaz satış fiyatı 326,40 TL olarak uygulanmaya devam edilmişti.
Kış öncesi fiyatlarda düzenlemeye gidilip gidilmeyeceği ise merak konusu oldu. Avrupa ülkelerinde büyük bir enerji krizi yaşanırken Almanya başta olmak üzere pek çok ülkenin kömür alımı yaptığı duyurulmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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