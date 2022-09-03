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Herkes bunu merak ediyor: Altın yatırımcıları için 'kabus' devam mı edecek? Ünlü banka altın tahminini açıkladı

03.09.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalar Fed'in şahin duruşunu gelecek yıl da devam ettirebileceği ve yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine gidebileceğine yönelik beklentilerle hareketlendi. Dolar endeksi 20 yılın zirvesine yükselirken altın fiyatları düşüş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıdı. Gram altın ise yurt içinde dolar/TL kurunun yıl içi zirveyi görmesine karşın küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip etti. Peki “Altın düşecek mi yükselecek mi?” İşte TD Securities analistlerinin altın tahmini ve yorumu...

Herkes bunu merak ediyor: Altın yatırımcıları için 'kabus' devam mı edecek? Ünlü banka altın tahminini açıkladı

Dünya genelinde enflasyonist baskıların devam etmesi merkez bankalarının ultra şahin duruşlarını desteklerken, resesyon baskısının da sürmesi piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor. Hem Fed hem de ECB'nin bu ay yapacakları toplantılarda 75 baz puan faiz artıracaklarına yönelik beklentilerin güçlenmesi pay piyasalarını baskılıyor.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, hafta içinde yaptığı açıklamada bankanın faiz oranını yüzde 4'ün üzerine çıkarması ve enflasyonun hedef seviyeye çekilmesi için bir süre orada tutması gerektiğini belirtti.

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Öte yandan, ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 315 bin kişi artarak önceki aya kıyasla yavaşlama göstermesine rağmen beklentilerin üzerinde bir seyir izlerken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten 3,7'ye tırmandı. Ülkede, özel sektör istihdamı ise ağustos ayında 132 bin kişilik artışla beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

DOLAR ENDEKSİNDE ZİRVE GELDİ

Söz konusu gelişmeler dolar talebini artırırken, dolar endeksi 109,977 ile son 20 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından haftayı da yüzde 0,8 yükselişle 109,7'den tamamladı. Tahvil piyasalarında satış ağırlıklı seyir üst üste beşinci haftaya taşınırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki fark yaklaşık 30 baz puana çıktı. Söz konusu fiyatlamalar piyasalarda resesyon riskinin enflasyon riski karşısında ikinci planda kaldığına işaret ediyor.

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ALTIN 3 HAFTADIR KAYIPTA

Altının ons fiyatı da düşüş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıyarak yüzde 1,7 azalışla 1.712 dolara geriledi. Yurt içinde ise dolar/TL kurunun yıl içi zirveyi görmesine karşın altının gram satış fiyatı haftayı yüzde 1,95 azalışla 1004 liradan tamamladı.

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TDS’DEN ALTIN FİYATLARI İÇİN TAHMİN

Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıları korkuturken TD Securities’deki emtia analistlerinden kritik bir değerlendirme geldi. Analistler görünümün ‘kasvetli’ olduğunu söyleyerek altın için düşüş tahminini yinelediler. “kıymetli metaller, eşikte duruyor” diyen TDS analistleri şunları söyledi:

“altın fiyatlarındaki her düşüşle birlikte, büyük bir kapitülasyon olayının olasılığı artıyor. Bunun da sarı metalde 1.675 dolar civarında, on yıllık bir yükseliş trendinin altında bir kırılmayla aynı zamana denk gelmesi mümkün.


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Altın
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