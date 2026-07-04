Herkes onu konuşuyor! Pilotun maaşını gören şaşkına döndü

Sosyal medya platformu X'te paylaşımda bulunan bir pilotun kazandığı para gündem oldu...

American Airlines'ta çalışan kaptan pilot maaş bordrosunu yayınladı. İsmi açıklanmayan pilotun yıllık maaşının 458 bin dolar (yaklaşık 21 milyon 429 bin TL) olduğu anlaşıldı.

SAATLİK ÜCRETİ 360 DOLAR!

Boeing 737 kullandığı tahmin edilen pilotun saatlik ücretinin yaklaşık 360 dolar olduğu da belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberde Boeing 777 veya Airbus A350 gibi uçakların kaptanlarının saatte 450 dolara kadar kazanabildiği belirtildi.

Pilotların, ABD'de federal düzenlemelerle uçuş saatlerinin sınırlı olduğu kaydedildi.