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'Herkes sahip olabilir' yılda 300 tane üretiyorlar, Avrupa'ya gönderiyorlar 'Çok hesaplıya alabilirsiniz'

Eskişehir'de boyutları 3.40 ila 20 metre arasında değişen ve yılda 300 adet tekne üretimi yapılan fabrikada imal edilen tekneler, Hollanda, Fransa, İspanya gibi ülkelere satılarak uluslararası sulara açılıyor. Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen tekneler, 70 işçi ile senede 300 adet üretiliyor.

'Herkes sahip olabilir' yılda 300 tane üretiyorlar, Avrupa'ya gönderiyorlar 'Çok hesaplıya alabilirsiniz'

Odunpazarı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada üretilen farklı boyutlardaki tekneler, büyük bölümü Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Eskişehir'de 3.40 metre ila 20 metre arasında farklı boylarda fiberglas malzemeden üretilen tekneler, kalitesi ile dünyada en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

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70 İŞÇİ ÇALIŞIYOR

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde kurulan ve Porsuk Çayı'nda kullanılan tekne ve gondolların yapımı için Eskişehir'e taşınan fabrika, karasal iklimin fiberglasın mukavemetini daha çok arttırmasından dolayı bozkırda üretime devam etme kararı aldı. Bozkırın ortasında üretilip uluslararası sularda yüzdürülen teknelerden 70 işçi ile senede 300 adet üretiliyor.
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TEKNE KALIBI DA İHRAÇ EDİLİYOR

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Fabrika tekne üretimin yanı sıra imal ettiği tekne kalıplarıyla da uluslararası anlamda hizmet veriyor. Yine çoğu Avrupa'da olan tekne tersaneleri için, model ve kalıp üreterek satan firma, model ve kalıp merkezi ile Avrupa'nın en büyük boyutlarda tek parça kalıp üretme kabiliyetine sahip 5 eksen CNC makinası ile sahip olmasıyla da öne çıkıyor.
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"ESKİŞEHİR TEKNE ÜRETİMİ İÇİN UYGUN"

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Tekne üretilen fabrikanın satış ve pazarlama görevlisi Oya Erol, Eskişehir'in iklim açısından avantajı hakkında, şu sözleri kullandı:

"Eskişehir'de fabrikadayız şu anda. A'dan Z'ye 3,40 metreden 20 metreye kadar fiberglas tekne üretimi yapıyoruz. Fiberglas, yani ahşap ya da metal değil, fiberglas tekne üretimi yapıyoruz. Eskişehirliyiz, ancak üretime biz Dalaman'da başlamıştık. Kısmet böyleymiş ve biz Eskişehir'e geri dönüş yaptık. Özellikle malzemenin mukavemeti için, kuru bir iklimde olmanın gerçekten büyük avantajları var. Eskişehir o anlamda çok çok uygun. Nem oranı yüksek bölgelerde üretim yaparken, fiberglas üretimde cam elyafı ile polyester bağlanıyor çünkü ve özel iklimlendirme sağlanmazsa nemden dolayı bu bağlar çok kuvvetli olmaz. Karasal iklim de ise doğal şartlarda bu bağlanmanın çok daha kuvvetli olmasından dolayı kalite de avantaj sağlamakta"

BOZKIRDAN ÇIKIP DÜNYADA YÜZÜYOR

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Üretilen teknelerin Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirten Erol şöyle konuştu:

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"Hollanda başta olmak üzere Fransa, İspanya bizim ağırlıkta çalıştığımız ülkeler. Değişik boylarda 300 civarında tekne üretimimiz oluyor yıllık. Çok küçük boyda teknelerimiz de var. Oldukça ekonomik yani herkesin sahip olabileceği boyutta tekneler. Ya da şöyle söyleyeyim, bizim yurt dışı için ürettiğimiz tekneler, şu anda arkamda gördüğünüz tekneler mesela. Avrupa standartlarındaki bir tekne, iç piyasada üretim yapıldığı için tabii ki çok daha hesaplıya sahip olabiliyorsunuz. 70 civarında çalışanımız var. Üretimde de kadın çalışanlarımız var. Kurucu ortaklarımızdan biri de kadın zaten. Bir teknede aklınıza gelebilecek donanımların hepsini kendimiz üretiyoruz burada. Yani krom aksamlarından, ahşap aksamlarından, fiberglas zaten ana işimiz, elektrik vesaire tamamen burada anahtar teslim olarak çıkıyor bizden. Tekne üretimi kalıpla başlar. Kalıbınız ne kadar iyiyse alacağınız ürün o kadar kaliteli olur. Biz de bu ihtiyaçtan dolayı kendi kalıp ve model merkezimizi kurduk. Sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın şu anda en büyük CNC model kalıp merkezine sahibiz Eskişehir'de. Kendi ihtiyacımızın yanı sıra, gerek yurt içinde prestijli firmalardan gerekse yurt dışındaki firmalardan model ve kalıp talepleri olduğunda onlar için de üretiyoruz. Kalıp olarak onlara gönderiyoruz. Bozkırda ürettiğimiz tekneler dünyanın her yerindeki denizlerde yüzüyor"
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir İhracat tekne
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