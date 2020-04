Herkes tamamını ödüyor ama trafik cezalarında yüzde 25 indirim yapılıyor! İşte o yöntem...

Her yıl, trafik kuralı ihlali yaparak hem kendi can güvenliğini hem de yayaların can güvenliğini tehlikeye atan milyonlarca sürücüye trafik cezaları kesilmektedir. Üstelik trafik cezası ücretleri her sene artmaktadır. 2020 yılı için yeni trafik cezalarında açıklanan listeye göre en düşük ceza 132 lira iken en yüksek ceza 6.334 TL. En çok ihlal edilen kuralların başında ise; hız sınırı ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve hatalı sollama geliyor. Peki, trafik cezasını indirimli ödemek mümkün mü? İndirim süresi ve miktarı nedir? Tüm bilgileri sizler için derledik...

TRAFİK CEZALARINDA YÜZDE 25 İNDİRİM

Trafik cezanızı sizlere ibraz edildikten sonra 15 gün içerisinde ödemeniz halinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 25 indirim uygulanır. Örneğin 598 TL trafik cezasının erken ödeme indirimi ile beraber tutarı, 448,5 TL olacaktır. Yüzde 25'lik erken ödeme indirimi, güncel trafik cezalarının tutarları düşünüldüğünde hiç de azımsanmayacak bir miktardır.

TRAFİK CEZASI SORGULAMA

Trafik cezalarında en çok tartışılan şeylerden biri de, ceza tebliğlerinin adrese geç gelmesi veya hiç gelmemesidir. Bu durum indirim süresini kaçırmanıza neden olabilir. Bu nedenle herhangi bir tebliğ gelmese bile, sık sık trafik ceza sorgulaması yapmanız önerilmektedir. Sorgulamayı, e-Devlet üzerinden güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemek güvenli ve pratik olacaktır: