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Herkes tamamını ödüyor ama trafik cezalarında yüzde 25 indirim yapılıyor! İşte o yöntem...

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.04.2020 11:40 | Son Güncelleme

Aktif araç kullanan her sürücüyü ilgilendiren trafik cezaları, her sene ortalama 10 milyon adet kesilmektedir. Özellikle metropol şehirlerde şehir içi araç kullanımında bazı dikkatsizlikler farkında olmadan trafik cezası yemenize sebep olabilir. Ancak trafik cezanızı indirimli olarak ödemeniz de mümkün. Bunun için elbette bazı şartlar bulunuyor.

Herkes tamamını ödüyor ama trafik cezalarında yüzde 25 indirim yapılıyor! İşte o yöntem...

Her yıl, trafik kuralı ihlali yaparak hem kendi can güvenliğini hem de yayaların can güvenliğini tehlikeye atan milyonlarca sürücüye trafik cezaları kesilmektedir. Üstelik trafik cezası ücretleri her sene artmaktadır. 2020 yılı için yeni trafik cezalarında açıklanan listeye göre en düşük ceza 132 lira iken en yüksek ceza 6.334 TL. En çok ihlal edilen kuralların başında ise; hız sınırı ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve hatalı sollama geliyor. Peki, trafik cezasını indirimli ödemek mümkün mü? İndirim süresi ve miktarı nedir? Tüm bilgileri sizler için derledik...

TRAFİK CEZALARINDA YÜZDE 25 İNDİRİM

Trafik cezanızı sizlere ibraz edildikten sonra 15 gün içerisinde ödemeniz halinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 25 indirim uygulanır. Örneğin 598 TL trafik cezasının erken ödeme indirimi ile beraber tutarı, 448,5 TL olacaktır. Yüzde 25'lik erken ödeme indirimi, güncel trafik cezalarının tutarları düşünüldüğünde hiç de azımsanmayacak bir miktardır.

TRAFİK CEZASI SORGULAMA

Trafik cezalarında en çok tartışılan şeylerden biri de, ceza tebliğlerinin adrese geç gelmesi veya hiç gelmemesidir. Bu durum indirim süresini kaçırmanıza neden olabilir. Bu nedenle herhangi bir tebliğ gelmese bile, sık sık trafik ceza sorgulaması yapmanız önerilmektedir. Sorgulamayı, e-Devlet üzerinden güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemek güvenli ve pratik olacaktır:

e-Devlet uygulamasına veya turkiye.gov.tr sitesine kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra, 'e-Hizmetler' bağlantısını tıklayınız.
Burada göreceğiniz Emniyet Genel Müdürlüğü menüsünden 'Araç Plakasına Yazılan Ceza' sorgusuna geliniz.
Araç plakanızı girerek trafik cezalarınızı sorgulayınız.

TRAFİK CEZASI ÖDEME NOKTALARI

Peki, öğrenmiş olduğunuz trafik cezanızı nasıl ödeyeceksiniz? Trafik cezanızı ödemek için birçok kanal bulunmaktadır. Plakanıza kesilen cezanızın ödemesini; e-Devlet Ceza Sorgulama ve Ödeme sayfası, Gelir İdaresi Başkanlığı Ceza Sorgulama ve Ödeme sayfası, Emniyet Genel Müdürlüğü Ceza Sorgulama ve Ödeme sayfası veya PTT Ceza Sorgulama ve Ödeme sayfası üzerinden yapabilirsiniz. Ödemelerinizi bu siteler üzerinden T.C. kimlik numarası ve plaka bilgilerini girdikten sonra kredi kartı ile yapabileceğiniz gibi, PTT şubesinden nakit olarak da gerçekleştirebilirsiniz.

EN ÇOK İHLAL EDİLEN KURALLAR VE CEZA MİKTARLARI

En çok ihlal edilen trafik kurallarının başında kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırını aşmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve hatalı sollama gelmektedir. Bu cezaların %25 erken ödeme indirimi uygulanmış hallerini sizler için hesapladık. İşte 2020 güncel fiyatlarıyla en çok ceza kesilen ihlallerin normal ceza tutarları ve %25 indirimli tutarları:

Kırmızı ışıkta geçmek: 288 TL - %25 İndirimli tutar: 216 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 288 TL - % 25 İndirimli tutar: 216 TL
Hız sınırını yüzde 10'dan 30'a kadar aşmak: 288 TL - %25 İndirimli tutar: 216 TL
Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50 arası aşmak: 598 TL - %25 İndirimli tutar: 448,5 TL
Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak: 1.228 TL - %25 İndirimli tutar: 921 TL
Emniyet kemeri takmamak: 132 TL - %25 İndirimli tutar: 99 TL
Hatalı sollama: 288 TL - %25 İndirimli tutar: 216 TL

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Anahtar Kelimeler:
trafik ceza, indirim,

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