FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Herkes ters köşe olacak: Cinayette Muhammed Yakut ve CIA detayı! Halil Falyalı’nın kasası Cemil Önal şantaj kasetleriyle infaz edildi

Halil Falyalı’nın Kıbrıs’ta şantaj için kullandığı kasetlerin Cemil Önal’da olduğu Cemil Önal’ın bu kasetleri Hollanda’da sakladığı iddia ediliyordu. Halil Falyalı’nın sağ kolu olan Cemil Önal, geçtiğimiz hafta Hollanda’da infaz edildi! FETÖ kumpasları sonrası Türkiye’den yurt dışına kaçan eski savcı Bayram Bozkurt, İsmail Saymaz’a çok ilginç bilgiler verdi. Muhammed Yakut ve CIA detayı ise oldukça dikkat çekici!

Herkes ters köşe olacak: Cinayette Muhammed Yakut ve CIA detayı! Halil Falyalı’nın kasası Cemil Önal şantaj kasetleriyle infaz edildi

Bir yanda kaset iddiaları bir yanda KKTC’yi sarsan suikast! Bir yanda da Türkiye’deki siyasiler ve çocukları için ortaya atılan şantaj sarmalı… Tüm bu iddiaların odağında olan Cemil Önal geçen hafta suikasta uğradı! Cinayet anı ilk kez anlatıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Erzincan’da İlhan Cihaner’e iftira atıp onu darbecilikle suçlayan FETÖ’cü savcı Bayram Bozkurt ile konuştu. Bayram Bozkurt, 17-25 Aralık sonrası önce tutuklanmış sonra serbest kalmış devamında da yurt dışına kaçmıştı. Bayram Bozkurt ile Cemil Önal’ın arkadaş olduğu ve cinayet anında birlikte oldukları ortaya çıktı. İşte İsmail Saymaz’ın canlı yayında anlattıkları…

4-6

Suikasta uğrayan Cemil Önal

“Cemil Önal, 2022 yılında KKTC'de öldürülen Halil Falyalı'nın finans müdürü olarak tanınıyordu. Kendisi bu cinayetten sonra önce Türkiye'ye geldi sonra yurt dışına kaçtı. Hollanda'da yaşıyordu. İki tane Halil Falyalı davası var biri Türkiye'de biri KKTC'de görülüyor.

Mustafa Söylemez cinayeti işlemekle yargılanıyor, Cemil Önal da bu davada Halil Falyalı’yı öldüren Mustafa Söylemez ile ortaklık yapmakla suçlanıyor. Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı’nın da iddiası bu yönde.

Cemil Önal, Hollanda’da suç işliyor. Cezaevine giriyor çıkıyor daha sonra yayınlara başlıyor. Hollanda’da Bayram Bozkurt ile tanışıyor. Bayram Bozkurt kim? Biz bu kişiyi 2009 yılından tanıyoruz.

FETÖ'CÜ SAVCI BAYRAM BOZKURT = GİZLİ TANIK EFE

Dursun Çiçek’e ait sözde darbe planlarının Erzincan’da yürürlüğe konduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Ordu komutanı Saldıray Berk’in darbe hazırlığında olduğu ileri sürülüyordu. Dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in bu suçu işlediğini iddia ettiler. Bunun kumpas olduğu ortaya çıktı. O dönem bu davanın tanığı Bayram Bozkurt’tu! Gizli tanık Efe adını kullanıyordu.

Bayram Bozkurt görev yaptığı bölgede altın madeninden rüşvet almakla suçlanıyordu. Bayram Bozkurt o dönem savcıydı. Bu kişinin ifadeleriyle İlhan Cihaner tutuklandı.

Bayram Bozkurt daha sonra HSK tarafından görevden alınacakken istifa etti, ismi değiştirildi Keskin de savcı yapıldı. 17-25 Aralık’tan sonra tutuklandı. Serbest kaldıktan sonra yurt dışına kaçtı.

thumbs_b_c_d7301a2bd32ce23b66c3e90286cc66b3

Gizli Tanık Efe - Eski Savcı Bayram Bozkurt

MUHAMMED YAKUT, BAYRAM BOZKURT, CEMİL ÖNAL ÜÇGENİ

Cemil Önal’ın davalarını takip etmeye başladı. Bunların 3. Arkadaşları Muhammet Yakut! Almanya’dan katıldığı yayınlarda iddialarda bulunuyordu. Hem Cemil Önal hem Muhammed Yakut hem Bayram Bozkurt arkadaş oldu. Muhammed Yakut da Hollanda’da tutuklu.

ol

Muhammed Yakut

KATİL 1.90 BOYLARINDA, 7 EL ATEŞ EDİYOR

Bayram Bozkurt, Cemil Önal’ın yanına gidiyor. Cemil Önal’ın eşi Bulgar. Üçü oturuyor. Bayram Bozkurt ile Cemil Önal oturuyorlar. Bayram Bozkurt’un bana anlattığına göre Slav veya Arnavut olduğunu tahmin ettiği 1.90 boyundaki kişi Cemil Önal’ın üzerine 7 el ateş ediyor. Bayram Bozkurt önce yapma diyor sonra kaçarak polise gidiyor durumu anlatıyor.

CIA İLE SIR GÖRÜŞME

Bayram Bozkurt’un iddiasına göre Cemil Önal daha önce 2 kez CIA ile görüştü. Cemil Önal’ın eşine göre Cemil Önal 2 kez CIA yetkilileriyle Hollanda’da görüşme yaptı. Cemil Önal’ın Bayram Bozkurt’a elinde kasetlerin olduğunu defaatle söylediği de İsmail Saymaz tarafından paylaşıldı.

Bu içerik Mynet ekibi tarafından oluşturulmuştur.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Gram altın o rakamı görürse...' Uzman isim kritik seviyeyi verdi! 'Gram altın o rakamı görürse...' Uzman isim kritik seviyeyi verdi!
Bakan Bayraktar açıkladı! 'Elektrik kesintileriyle alakalı endişe edilecek bir durum yok'Bakan Bayraktar açıkladı! 'Elektrik kesintileriyle alakalı endişe edilecek bir durum yok'

Anahtar Kelimeler:
Halil Falyalı kıbrıs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Gram altın o rakamı görürse...' Uzman isim kritik seviyeyi verdi!

'Gram altın o rakamı görürse...' Uzman isim kritik seviyeyi verdi!

Herkes ters köşe olacak: Cinayette Muhammed Yakut ve CIA detayı!

Herkes ters köşe olacak: Cinayette Muhammed Yakut ve CIA detayı!

Ekrem İmamoğlu ifade verdi!

Ekrem İmamoğlu ifade verdi!

13 kişiyi yakarak katletmişti: Mavi Çarşı katliamcısı Azime Işık tahliye oldu

13 kişiyi yakarak katletmişti: Mavi Çarşı katliamcısı Azime Işık tahliye oldu

Altın alacaklar için net konuştu! 'Son ay' diyerek tarih verdi

Altın alacaklar için net konuştu! 'Son ay' diyerek tarih verdi

Asgari ücrete ara zam ile ilgili Bakan Işıkhan'dan açıklama

Asgari ücrete ara zam ile ilgili Bakan Işıkhan'dan açıklama

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.