Herkes ters köşe olacak: Cinayette Muhammed Yakut ve CIA detayı! Halil Falyalı’nın kasası Cemil Önal şantaj kasetleriyle infaz edildi

Bir yanda kaset iddiaları bir yanda KKTC’yi sarsan suikast! Bir yanda da Türkiye’deki siyasiler ve çocukları için ortaya atılan şantaj sarmalı… Tüm bu iddiaların odağında olan Cemil Önal geçen hafta suikasta uğradı! Cinayet anı ilk kez anlatıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Erzincan’da İlhan Cihaner’e iftira atıp onu darbecilikle suçlayan FETÖ’cü savcı Bayram Bozkurt ile konuştu. Bayram Bozkurt, 17-25 Aralık sonrası önce tutuklanmış sonra serbest kalmış devamında da yurt dışına kaçmıştı. Bayram Bozkurt ile Cemil Önal’ın arkadaş olduğu ve cinayet anında birlikte oldukları ortaya çıktı. İşte İsmail Saymaz’ın canlı yayında anlattıkları…

Suikasta uğrayan Cemil Önal

“Cemil Önal, 2022 yılında KKTC'de öldürülen Halil Falyalı'nın finans müdürü olarak tanınıyordu. Kendisi bu cinayetten sonra önce Türkiye'ye geldi sonra yurt dışına kaçtı. Hollanda'da yaşıyordu. İki tane Halil Falyalı davası var biri Türkiye'de biri KKTC'de görülüyor.

Mustafa Söylemez cinayeti işlemekle yargılanıyor, Cemil Önal da bu davada Halil Falyalı’yı öldüren Mustafa Söylemez ile ortaklık yapmakla suçlanıyor. Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı’nın da iddiası bu yönde.

Cemil Önal, Hollanda’da suç işliyor. Cezaevine giriyor çıkıyor daha sonra yayınlara başlıyor. Hollanda’da Bayram Bozkurt ile tanışıyor. Bayram Bozkurt kim? Biz bu kişiyi 2009 yılından tanıyoruz.

FETÖ'CÜ SAVCI BAYRAM BOZKURT = GİZLİ TANIK EFE

Dursun Çiçek’e ait sözde darbe planlarının Erzincan’da yürürlüğe konduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Ordu komutanı Saldıray Berk’in darbe hazırlığında olduğu ileri sürülüyordu. Dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in bu suçu işlediğini iddia ettiler. Bunun kumpas olduğu ortaya çıktı. O dönem bu davanın tanığı Bayram Bozkurt’tu! Gizli tanık Efe adını kullanıyordu.

Bayram Bozkurt görev yaptığı bölgede altın madeninden rüşvet almakla suçlanıyordu. Bayram Bozkurt o dönem savcıydı. Bu kişinin ifadeleriyle İlhan Cihaner tutuklandı.

Bayram Bozkurt daha sonra HSK tarafından görevden alınacakken istifa etti, ismi değiştirildi Keskin de savcı yapıldı. 17-25 Aralık’tan sonra tutuklandı. Serbest kaldıktan sonra yurt dışına kaçtı.

Gizli Tanık Efe - Eski Savcı Bayram Bozkurt

MUHAMMED YAKUT, BAYRAM BOZKURT, CEMİL ÖNAL ÜÇGENİ

Cemil Önal’ın davalarını takip etmeye başladı. Bunların 3. Arkadaşları Muhammet Yakut! Almanya’dan katıldığı yayınlarda iddialarda bulunuyordu. Hem Cemil Önal hem Muhammed Yakut hem Bayram Bozkurt arkadaş oldu. Muhammed Yakut da Hollanda’da tutuklu.

Muhammed Yakut

KATİL 1.90 BOYLARINDA, 7 EL ATEŞ EDİYOR

Bayram Bozkurt, Cemil Önal’ın yanına gidiyor. Cemil Önal’ın eşi Bulgar. Üçü oturuyor. Bayram Bozkurt ile Cemil Önal oturuyorlar. Bayram Bozkurt’un bana anlattığına göre Slav veya Arnavut olduğunu tahmin ettiği 1.90 boyundaki kişi Cemil Önal’ın üzerine 7 el ateş ediyor. Bayram Bozkurt önce yapma diyor sonra kaçarak polise gidiyor durumu anlatıyor.

CIA İLE SIR GÖRÜŞME

Bayram Bozkurt’un iddiasına göre Cemil Önal daha önce 2 kez CIA ile görüştü. Cemil Önal’ın eşine göre Cemil Önal 2 kez CIA yetkilileriyle Hollanda’da görüşme yaptı. Cemil Önal’ın Bayram Bozkurt’a elinde kasetlerin olduğunu defaatle söylediği de İsmail Saymaz tarafından paylaşıldı.

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