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Herkes yeni asgari ücreti merak ediyor! Merkez Bankası raporunda ‘asgari ücret’ detayı: Yüzde 47’den yüzde 62’ye yükseldi! ‘Sürpriz rakam…’

09.11.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2023 için 7,8,10 bin liralar konuşuluyor. Milyonlarca çalışan yeni asgari ücret için heyecanlı bekleyişini sürdürürken, Çalışma Bakanlığı beklentileri tespit etmek için araştırma yapılacağını duyurdu. “Ocak 2023 zammı ile asgari ücret ne olacak” sorusunun yanıt bulmasına kısa bir süre kala yeni ücret için flaş bir tahmin geldi. Seçim öncesi ‘sürpriz rakam’ olarak ifade edilen asgari ücrete dair Merkez Bankası enflasyon raporunda kritik detay ortaya çıktı.

Herkes yeni asgari ücreti merak ediyor! Merkez Bankası raporunda ‘asgari ücret’ detayı: Yüzde 47’den yüzde 62’ye yükseldi! ‘Sürpriz rakam…’

Kimi ‘7 bin 500, kimi 8 bin kimi 10 bin lira olacak’ diyor. Ocak 2023 asgari ücret zammı için meraklı bekleyiş devam ediyor. 7 milyon kişiyi doğrudan ancak tüm herkesi dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Enflasyon rakamlarına göre şekil alacak yeni asgari ücret için şimdi tüm gözler, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Peki Ocak 2023 zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları…

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SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN ARAŞTIRMA BAŞLATILIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve EYT konusunda dün yaptığı açıklamada Aralık ayını işaret etmişti. Bu gelişmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatılacağını duyurdu. Buna göre Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.

Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.

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SEÇİM ÖNCESİ SÜRPRİZ RAKAM

Yeni asgari ücret rakamı ve oranı merak edilirken bir yandan da tahminler gelmeye devam ediyor. Habertürk canlı yayınında asgari ücret 2023 hakkında açıklamalarda bulunan Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç, “8 bin ve 8 bin liranın üzerinde bir asgari ücret beklentisi var. Asgari ücret 8 bin lira olduğunda yüzde 45 oranında artmış olacak. Bu artışla brüt asgari ücret 9 bin 400, bunun işverene maliyetinin ise 11 bin lira olması bekleniyor. Önümüz seçim yılı. Dolayısıyla ben konuşulan rakamların üzerinde sürpriz rakamlar bekliyorum. Kesin oran vermek kolay değil ama seçim atmosferi belirleyici olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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TEMMUZ ZAMMI SONRASI DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Asgari ücret artışının özel sektörde asgari ücret üzerindeki maaşlara etkisini değerlendiren Kıvanç, “Asgari ücrete yapılan artışlar özel sektörde asgari ücretin üzerinde çalışanlara birebir yansımıyor. Nitekim Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda da bu sene ücretlerdeki reel artışların düşük kaldığı vurgusu yapıldı. Bu durum şöyle bir sonuç da doğuruyor. Her yıl daha fazla çalışan asgari ücretli durumuna düşüyor. Yani 10 yıllık işçi de, yeni başlayan da asgari ücretle çalışıyor. Bu, işyerlerindeki çalışma barışını da doğrudan etkiliyor. Tahminlere göre Temmuz ayından sonraki artışla birlikte çalışanların yüzde 62’si asgari ücretli durumuna girdi. Geçen seneki oran yüzde 47 idi. Bu oran dünyaya göre çok yüksek. Diğer ülkelerde bakıldığında toplam asgari ücretli çalışan sayısı toplam çalışanlara oranla yüzde 6-7 seviyelerinde. Yine Merkez Bankası’nın yaptığı araştırmalara göre bazı sektörlerde özellikle konaklama ve yemek sektöründe asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 72’ye çıkıyor” şeklinde yorumda bulundu.


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