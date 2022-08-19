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Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devlette ücretsiz oldu

19.08.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-Devlet'te yeni bir hizmet daha duyuruldu. Artık e-Devlet Kapısı kullanımı mobil abonelerin internet kotasından düşmeyecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç,yeni hizmet ile ilgili 'Vatandaşlarımızın işlemlerini her koşulda yapabilmeleri için çalışıyoruz.' dedi.

Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devlette ücretsiz oldu

E-Devlet'te yeni uygulama kullanıma sokuldu.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, üç operatörle yapılan anlaşma sonucunda e-Devlet'e erişimin tamamen ücretsiz olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "kotasız e-Devlet" çalışmasına ilişkin bilgi verdi.

e-Devlet Kapısı'nın her geçen gün gelişen hizmetleriyle Türkiye'nin dijital yüzü olduğunu vurgulayan Koç, platformun 88 kuruma ait 6 bin 600’den fazla dijital hizmet sunduğunu söyledi.

e-devlet

Koç, vatandaşların dijital hizmete her yerden ulaşabilmesi için aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"e-Devlet Kapısı'nda amacımız tüm vatandaşlarımızın 7/24 işlerini en kısa sürede ve en güvenli şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak. Bu amaç doğrultusunda vatandaşlarımızın işlemlerini her koşulda yapabilmeleri için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza güzel bir haber vermek isterim. Bundan sonra, mobil abonelerin e-Devlet Kapısı kullanımı internet kotalarından harcamayacak."

Koç, bu kapsamda mobil operatör firmalarıyla görüştüklerini belirterek, "e-Devlet Kapısı kullanımının mobil abonelerin internet kotasından harcamaması için tüm çalışmalar tamamlanarak, vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Artık e-Devlet Kapısı'nda kullanılan internet, mobil abonelerinin kullanım kotasından düşmeyecek." ifadelerini kullandı.

e-Devlet Kapısı'nı geliştirmek için yenilikçi ve vatandaşın hayatını kolaylaştıran fikirlere her zaman önem verildiğini dile getiren Koç, etkin, kolay, hızlı ve güvenilir e-Devlet Kapısı kullanımı için 7/24 çalışıldığını sözlerine ekledi. (AA)

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e-devlet
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