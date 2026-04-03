Herkesi ilgilendiriyor! Yeni tavan ücretler belli oldu: 1 Ekim’e kadar geçerli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 5G'nin devreye alındığı 1 Nisan 2026 tarihinden geçerli olmak üzere operatörlerin uyguladıkları fiyatlar için yeni tavan fiyat düzenlemesini duyurdu. Böylece operatörler belirlenen ücretlerin üzerinde fiyat tarifesi uygulayamayacak. Söz konusu düzenleme 1 Ekim 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

Yurt içi SMS ücreti yüzde 15.69 artışla 3.39 TL, yurt dışına gönderilen mesajların bedeli 9.88 TL olarak uygulanacak. Bilinmeyen numaralar servisinde dakika başı ücret ise 13.49 TL'yi aşamayacak.

SIM KART ÜCRETİ DÜZENLENDİ

Yeni tarifede SIM kart değişimi de yeniden düzenlendi. Garanti kapsamındaki değişimler ücretsiz şekilde yapılmaya devam edecek.

Ancak kayıp, çalıntı veya kullanıcı hatası kaynaklı değişimlerde ücret 180.06 TL olacak.

Bunun yanında açma-kapama bedeli de 208.51 TL olarak uygulanacak. Ayrıca isim veya unvan değişikliği için ödenen tutar ise 62.39 TL, hat devri ücreti de 91.38 TL olacak.

Yeni azami ücret tarifesi, rekabet dengesinin korunması açısından referans niteliği taşıyor.

1 EKİM 2026’DA YENİDEN AÇIKLAYACAK

BTK, yeni tarifelerin belirlenmesinde döviz kuru, enflasyon ve işletme giderlerini dikkate alırken, uyguladığı tavan fiyat düzenlemesiyle vatandaşları operatörlerin insafına terk etmiyor.

Operatörler 1 Nisan 2026'dan geçerli olmak üzere taahhüdü sona eren vatandaşlara yeni tarifelerde en fazla bu oranlarda artışlar uygulayabilecek. BTK, 1 Ekim 2026 tarihinde fiyatlar için yeni tavan rakamlarını açıklayacak.

TARİFE KARŞILAŞTIRMA YAPILABİLİYOR

Vatandaşların, telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmesini sağlayan yeni hizmet e-Devlet üzerinden devreye alındı. Vatandaşlar, "https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma" adresinden işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabiliyor.



İSTENMEYEN SMS VE ARAMALARA KARŞI YENİ ÖNLEM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) vatandaşları rahatsız eden SMS ve aramaları kaynağında engelleyecek tedbirleri devreye aldığını duyurdu.

ARTIK ARAYAMAYACAKLAR

Uraloğlu, vatandaşları korku ve paniğe sevk eden veya tüketicileri aldatmaya/dolandırmaya yönelik, bahis, kumar gibi amaçlarla da gönderilen mesajlar ile aramaları engellemeyi amaçladıklarını dile getirerek, şu cümleleri kurmuştu:

"BTK tarafından yetkilendirilen işletmeciler ile acente/bayiler gibi işletmeci adına işlem yapanlar, elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı, bilgilendirme gibi amaçlarla sadece kendi abonelerini arayabilecek. Kendi aboneleri haricindeki kişiler telefonla aranamayacak ve SMS/MMS gönderilemeyecek"

34 MİLYAR TL KAMU TASARRUFU

Bu tip arama ve mesajlarla tüketicilerin yanlış bilgilendirildiğinin veya yanıltıldığının tespiti halinde idari yaptırımlar uygulandığını hatırlatan Uraloğlu, yurtdışından Türkiye'deki abonelere gönderilen SMS ve MMS gibi mesajlarda URL, link/bağlantı gibi internet adresi bulunması halinde, söz konusu mesajların BTK tarafından yetkilendirilen işletmeciler tarafından engelleneceğini ifade etti. Öte yandan Uraloğlu, PTT A.Ş.'nin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden 7 yılda 365 milyon tebligat gönderildiğini ve bu sayede yaklaşık 34 milyar TL kamu tasarrufu sağlandığını bildirdi.

İŞTE YENİ ÜCRETLER

• Yurtiçi arama 4.75 TL

• Yurtdışı arama 56.37 TL

• Bilinmeyen numara 13.49

• Yurtiçi SMS 3.39 TL

• Yurtdışı SMS 9.88 TL

• SIM Kart değişim 180.06 TL

• Açma-Kapama bedeli 208.51 TL

Kaynak: Sabah