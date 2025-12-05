FİNANS

Herkesi ilgilendiriyor: Yüzde 40 komisyon kesiliyordu! Yeni dönem başlıyor

Eve yemek sipariş uygulamalarının yüksek komisyonları siparişlere yansıtılıyordu. Yemek siparişi ile yerinde yenmesi arasındaki fiyat farkında uçurumun olması tüketicinin tepkisine neden oluyordu. Esnaf ise yeni bir çözüm geliştirdi. Buna göre yeni bir yemek sipariş uygulaması hayata geçirilecek. Söz konusu uygulamanın ise detayları belli oldu.

Ezgi Sivritepe

Yemek sipariş uygulamalarının komisyon kesintileri hem esnafın hem de tüketicinin belini büküyor. Yüzde 18 ile yüzde 40 arasındaki komisyon kesintisi fiyatlara yansıtılıyor. Bundan dolayı ise yerinden yemek ile eve sipariş etmek arasında bir fiyat uçurumu oluşuyor. Hem esnafın hem de tüketici bu durumdan şikayet ettiği için yeni çözüm geliştirildi.

DİREKT TÜKETİCİYE SATILACAK

Eve yemek siparişinde yeni dönem başlıyor. Aracının komisyonu bitiyor. Yemek Butik uygulaması hem esnafı hem tüketicinin cebini rahatlatıyor. Bundan böyle işletmeler artık ürünlerini direkt olarak tüketiciye satabilecek. Yeni sistemle komisyon ücreti de ortadan kalkıyor.

"ZARAR EDİYORUZ"

TÜRES Başkan Yardımcısı Mehmet Göksu, "Bir tüketicimiz bir sipariş verdiğinde bu sipariş 1000 TL ise bunun yaklaşık 400 TL'si kesintiye gidiyor. Bunu da bu 5 tane e platform bizden kesiyor. Biz de satmış olduğumuz ürünlerden yeri geliyor zarar ediyoruz. Direktman üreticiyle tüketicinin oluşabileceği ve bu aradaki komisyonların olmayacağı yeni bir sistem kurup ve buradaki tekelleşmeyi önüne geçmek istiyoruz" dedi.
"RAHATA KAVUŞACAĞIZ"

Esnaf olan bir vatandaş, "Yemek uygulamalarından gelen siparişte komisyon olarak çok yüksek maliyetlere geliyor. Yani 100 liralık bir ürünü 140 liraya göndermek zorundayız. Yani burada yüzde 35- yüzde 40'a bir tekabül eden bir kazançları var. Uygulama olursa çok rahata kavuşacağız" şeklinde konuştu.

YENİ UYGULAMA GELİYOR

Söz konusu uygulama ile işletme, menüsünü ve fiyatlarını kendi oluşturacak. Teslimat içinse kendi kuryesini kullanacak veya dışarıdan bağımsız kurye anlaşması yapması sağlanacak.

Göksu, ürünün fiyatının azalacağını belirterek, "Burada sistemde paraya kalmış olacak ve başka bir platformlara para gitmemiş olacak. Aynı zamanda enflasyona burada ciddi anlamda katkı sağlayacak"

