Herkesin cebinde 3'e 5'er tane var... Her biri için 500 lirayı da aştı: Kredi kartı olanlar, bankadan kredi çekenler dikkat! O paralar geri ödeniyor

Yıllık kart aidat ücretleri son dönemde bir hayli yükseldi. Bankadan bankaya değişmekle birlikte yüksek limitli kredi kartlarının aidatları da yüksek tutarlarda çıkabiliyor. Bunun yanında tüketicilerin kullandığı kredilerde de bankalar dosya masrafı, sigorta bedeli, ekspertiz ücreti gibi ücretleri de müşterilerinden tahsil ediyor. Ancak o paralar geri alınabiliyor.

KART AİDATI 500 LİRANIN ÜZERİNDE

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü kart aidatı ve dosya masrafı paralarının nasıl alınacağına ilişkin detayları ve merak edilenleri Milliyet’e anlattı:

“Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2024 yılı Haziran ayı verilerine göre Türkiye'de kredi kartı sayısı 124,1 milyon adede ulaşmış durumda. Bankaların tüketicilerden almış oldukları kart aidat miktarı ise ortalama 500,00 TL’nin üzerinde. Bu da demektir ki yaklaşık her sene tüketicinin cebinden ortalama 62,5 milyar lira alınmakta.

BANKALAR KART AİDATI ALMAYACAKLARI SEÇENEĞİ SUNMAK ZORUNDA

Bankaların kart aidatı alması yasal değil. Bankaların kart aidatını tüketiciye yansıtabilmesi için birtakım şartları yerine getirmiş ve bunu getirdiğini ispat etmiş olması gerekir. Bankalar Tüketiciye aidatsız kart sunmak zorunda ve tüketiciye sunduklarını ispat yükümlülüğü bankadadır. 6502 sayılı Tüketici Kanunu’nun 31’inci maddesinin 3 fıkrasında kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır.

ÖDEMELER GERİ ALINABİLİYOR

Sonuç itibarıyla banka tüketiciye aidatsız kart sunduğunu, üyelik aidatı konusunda tüketici ile müzakere ederek kart aidatının ödenmesi ve miktarı konusunda mutabakat sağladığını ispatlayamadığı takdirde tüketici kesilen aidatları geri alabilecektir. BDDK yönetmeliğinde yer alan kredi kartı aidatı alınabileceğine dair düzenleme birçok hakem heyeti tarafından yanlış olarak değerlendirilerek tüketicinin talebini reddetmektedir. Emsal mahkeme kararlarına göre tüketiciler açısından bu düzenleme bağlayıcı değil.

Tüketiciler Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurup paralarını geri istemelidir. Ayrıca tüketici ücretli kartı kullanmaya devam etmek istemiyorsa ilgili kartı iptal edip, bankadan ücretsiz bir kredi kartı talep edebilir.

KREDİ ÇEKENLER DİKKAT! YARGITAY’DAN EMSAL KARAR

Bankalar kredi kullanımlarında kendisini garantiye almak istediği için sağlık sigortası yapılmasını zorunlu tutuyor. Tüketicilerin sağlık sigortasında bankanın sunduğu şirketi seçme zorunluğu bulunmuyor. Öte yandan sağlık sigortası için ödenen ücretin geri alınması da söz konusu. Yargıtay’ın konu ile ilgili emsal niteliğinde kararları bulunuyor.

KREDİ İÇİN YAPILAN EKSPERTİZ ÜCRETLERİNİ TÜKETİCİ ÖDEMEK ZORUDA MI?

Bankaların, kredinin teminatı olarak alacağı taşınır ve taşınmazların değerlerinin saptanması amacıyla yetkili eksperlere yaptıracakları, düzenletecekleri değerlendirme raporları karşılığında fatura karşılığında ödediği parayı, aynen tüketici yansıtma olanağı vardır. Ancak burada tüketiciye ekspertiz ücretinin miktarının net ve tek bir fatura ile belgelenmesi gerekir. Bankalar birçok kişinin ismini yazarak tek bir toptancı fatura almakta ama kime ne kadar ödeme yaptığını bildirmemektedir. Bu haliyle bu faturalara itiraz edilebilir, çünkü bir otel ile bir konut ekspertizi aynı ücret değildir. Ayrıca bu şekilde düzenlenmiş bir fatura Vergi Usul Kanunu’na da aykırıdır. Açık ve net tüketici için yapılan miktar belli değilse bu miktara da tüketici itiraz etmeli, gerekirse hakem heyetine başvurmalılar.

DOSYA MASRAFI KREDİNİN BİNDE 5'İ KADAR OLMALI

2014 yılında yürürlüğe giren Finansal Tüketiciden Alınacak Ücretler Yönetmeliği ile kredi kullanan tüketiciden alınabilecek dosya masrafı miktarı, alınan borç tutarının yani kullanılan kredinin en fazla binde 5'i olarak bankalarca, bireysel müşterilerden alınabilecektir.

Tüketiciler kendilerinden fazla tahsil edilen kredi tahsis (dosya masrafı) ücreti, ekspertiz rapor ücretlerini, bankaya yazılı talepte bulunarak fazla ödemenin iadesini talep etmeli, banka fazlayı iade etmezse, Tüketici Hakem Heyetine başvurmalıdır.”