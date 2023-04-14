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Hesaplara yatmaya başladı! 2 milyar 432 milyon TL ödenecek: Bakan Yanık'tan 'Evde Bakım Yardımı' açıklaması

14.04.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Hesaplara yatmaya başladı! 2 milyar 432 milyon TL ödenecek: Bakan Yanık'tan 'Evde Bakım Yardımı' açıklaması

Bakan Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

Bakan Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı’nın 3.336 TL’den 4.336 TL’ye çıkarıldığını belirterek, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 568 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim.” ifadelerini kullandı.

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Derya Yanık

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